Und doch dürfte dieser Schritt Chinas wohl überraschen: Mitten in der Wüste der inneren Mongolei – knapp 1.000 Kilometer von Peking entfernt – hat das chinesische Regime eine Nachbildung des Regierungsviertels in der Hauptstadt Taipehs errichten lassen. Darüber berichten mehrere Medien und Experten übereinstimmend.

Schon früher chinesische Nachbauten entdeckt

Experten gehen nun davon aus, dass der Nachbau des taiwanesischen Regierungsviertels zu militärischen Planspielen dienen soll. Der taiwanesische Open-Source-Experte Joseph Wen schrieb auf der Plattform X etwa, dass der Nachbau einem "Bombenangriffsplatz" gleiche. In der Geisterstadt könnte die chinesische Luftwaffe also üben, präzise Luftangriffe gegen Taiwan zu fliegen und das Herzstück der Inselnation zu treffen. Andere Experten gehen hingegen davon aus, dass die Stadt von Panzern befahren werden solle, um präzise Bodenangriffe gegen Taiwans Hauptstadt üben zu können – dafür sprächen auch die errichteten Häuserfassaden.

Ferner ist es nicht das erste Mal, dass China Attrappen zu militärischen Zwecken baut. Bereits 2021 entdeckten Experten Silhouetten von US-amerikanischen Kriegsschiffen in der Taklamakan-Wüste in China über Satellitenbilder. Erst im Januar dieses Jahres wurde unter anderem ein Nachbau des modernsten US-Flugzeugträgers Gerald R. Ford gesichtet. Experten gehen auch in diesen Fällen davon aus, dass die Replika der Kriegsschiffe zu Zielübungen dienen.