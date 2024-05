Statt an der Front befinden sich einige russische Generäle nun im Knast. Was ist da los? Der Machtmensch Wladimir Putin sichert sich seine Position, meint Wladimir Kaminer.

Am liebsten hätte Putin Schoigu als Minister behalten. Doch während eines Krieges muss Privates und Berufliches voneinander getrennt werden. Das Verteidigungsministerium war zu mächtig geworden und musste abspecken. Nachdem der abgesetzte Verteidigungsminister in den Sicherheitsrat, also in Sicherheit gebracht worden war, begann der russische Geheimdienst eine großangelegte Säuberung der Generalität.