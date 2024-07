Krisenstab der Bundesregierung tagt zu Nahost

12.34 Uhr: Der Krisenstab der Bundesregierung tagt zur Stunde zur Lage im Nahen Osten. Das sagt ein Sprecher des Bundesaußenministeriums in Berlin. Die Sitzung werde dieses Mal vermutlich etwas länger gehen.

Israel nicht zu Friedenszeremonie in Nagasaki eingeladen

11.57 Uhr: Der israelische Botschafter in Japan, Gilad Cohen, wird nicht zur jährlichen Friedenszeremonie in der Stadt Nagasaki eingeladen. Die Stadt habe die Einladung des Botschafters wegen des "potenziellen Risikos von Zwischenfällen", die sich aus "verschiedenen weltweiten Entwicklungen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation im Nahen Osten" ergäben, zurückgestellt, erklärt Nagasakis Bürgermeister Shiro Suzuki. Cohens Ausschluss sei eine "sehr schwierige Entscheidung" gewesen, so Suzuki weiter.

Die Entscheidung sei "nicht politisch motiviert", sondern entspringe dem Wunsch, "die Zeremonie in einer friedlichen und besinnlichen Atmosphäre abzuhalten", erläutert der Bürgermeister. Die Stadt habe im vergangenen Monat einen Brief an die israelische Botschaft gesandt und darin mit Blick auf den Gaza-Krieg eine "sofortige Feuerpause" gefordert.

Für Botschafter Cohen ist es eine "bedauerliche" Entscheidung, die "eine falsche Botschaft sendet". Israel habe der Zeremonie als "enger Freund und gleichgesinntes Land" viele Jahre lang beigewohnt, "um die Opfer und ihre Familien ehren", schreibt Cohen im Kurznachrichtendienst X.

Hanija-Trauerfeier am Donnerstag in Teheran – Begräbnis in Doha

11.55 Uhr: Für den in Teheran getöteten Hamas-Anführer Ismail Hanija soll am Donnerstag eine Trauerfeier in der iranischen Hauptstadt stattfinden. Anschließend soll der Leichnam zum Begräbnis in Katars Hauptstadt Doha überführt werden, wie die radikal-islamische Palästinenser-Organisation mitteilt. Hanija war das Gesicht der internationalen Diplomatie der Hamas und lebte in Katar.

Katar stellt Gaza-Vermittlung infrage

11.52 Uhr: Katar äußert nach der Tötung des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanija Zweifel an den Erfolgsaussichten seiner Vermittlungsversuche für eine Waffenruhe zwischen der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation und Israel. "Politische Attentate und der fortgesetzte Beschuss von Zivilisten im Gazastreifen während der laufenden Gespräche lassen uns fragen, wie eine Vermittlung gelingen kann, wenn eine Seite den Verhandlungsführer der anderen Seite ermordet", schreibt Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani auf der Online-Plattform X.

"Für Frieden braucht es ernsthafte Partner und eine weltweite Haltung gegen die Missachtung menschlichen Lebens." Katar versucht seit Monaten gemeinsam mit Ägypten, eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sowie eine Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Extremisten im Gazastreifen zu vermitteln.