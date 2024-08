In Israel ertönen Alarmsirenen. Nach iranischen Drohungen ist das Land in Alarmbereitschaft. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Medien: Hanija wurde offenbar durch eine Bombe getötet

0.01 Uhr: Der Auslandschef der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Ismail Hanija, der am Mittwoch bei einem Anschlag in der iranischen Hauptstadt Teheran starb, wurde offenbar nicht durch einen Luftangriff getötet. Wie die "New York Times" berichtet, soll der einflussreiche Terror-Anführer durch eine Bombe gestorben sein, die bereits Wochen zuvor in einem Gästehaus der iranischen Revolutionsgarden platziert worden war. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf mehrere Quellen im Iran und in der US-Regierung.