Iran lehnt Vermittlungsversuche ab

23.55 Uhr: Der Iran hat nach Angaben eines Nachrichtenportals alle Vermittlungsversuche des Auslands für eine friedliche Lösung im jüngsten Konflikt mit Israel zurückgewiesen. Die Forderungen diesbezüglich "von befreundeten und nicht-befreundeten" Staaten seien für Teheran inakzeptabel, zitierte Iran Nuances informierte Quellen. Diese Vermittlungsversuche würden auch Irans Entschlossenheit zu einem Vergeltungsschlag gegen Israel wegen des tödlichen Anschlags auf Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran nicht verringern, so der Bericht auf der Platform X.

Turkish Airlines setzt offenbar Flüge in den Iran aus

22.01 Uhr: Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat einem Medienbericht zufolge ihre Flüge in den Iran am Freitagabend ausgesetzt. Grund seien die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, berichtet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu ohne Nennung von Quellen. Weiter heißt es, die geplanten Flüge in verschiedene Städte des Iran würden ab Samstagmorgen wieder aufgenommen. Turkish Airlines reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Israelische Delegation will für Geisel-Verhandlungen nach Kairo reisen

21.15 Uhr: Eine israelische Delegation wird in den kommenden Tagen zu Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln nach Kairo reisen. Das teilt das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mit. "Das Verhandlungsteam für ein Geiselabkommen wird am Samstagabend oder am Sonntag nach Kairo abreisen", heißt es in der Mitteilung. Der ranghohe Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri erklärt dagegen: "Netanjahu will den Krieg nicht beenden und benutzt diese leeren Erklärungen, um seine Verbrechen zu vertuschen und den Konsequenzen zu entgehen."