In Israel ertönen Alarmsirenen, die Hisbollah feuert Raketen auf das Land ab. Der Iran verschärft seine Drohungen gegen Israel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel greift Schule an und spricht von Militärstrukturen

16.25 Uhr: Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA zufolge mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um geflohene Menschen, die in zwei Schulen Schutz gesucht hätten.

Der Luftangriff galt nach Angaben des israelischen Militärs dort eingerichteten Militärstrukturen der Hamas. Kämpfer der Palästinenserorganisation hätten von dort aus operiert, erklärt das Militär. Israel hat die Hamas wiederholt beschuldigt, zivile Einrichtungen für militärische Zwecke zu nutzen. Die Hamas hat dies zurückgewiesen.

Berichte: Jordanischer Außenminister will im Iran vermitteln

12.38 Uhr: Angesichts eines drohenden iranischen Vergeltungsschlags gegen Israel ist der jordanische Außenminister Aiman al-Safadi nach Teheran gereist. Er wolle im Gespräch mit dem geschäftsführenden Außenminister des Iran, Ali Bagheri Kani, das Land von einer militärischen Aktion gegen Israel abbringen, heißt es in lokalen Medienberichten.

Auch Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti drängt nach offiziellen Angaben aus Kairo in einem Telefonat mit Kani darauf, dass alle Parteien Ruhe und Zurückhaltung üben müssen, damit die Lage im Nahen Osten nicht außer Kontrolle gerate. Iranischen Medienberichten zufolge lehnt der Iran bislang alle Vermittlungsversuche ab.

Israel und USA in Vorbereitung: Angriff Irans steht wohl kurz bevor

11.31 Uhr: Der Nahe Osten könnte vor einer neuen Eskalation der Gewalt stehen. US- und israelische Beamte erwarten einen Angriff des Iran in wenigen Stunden. Mehr dazu lesen Sie hier.

CDU-Außenpolitiker fordert Bundeswehrbeteiligung an Schutzkoalition für Israel

11.24 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat eine Beteiligung der Bundeswehr an einer von den USA angeführten Schutzkoalition für Israel gefordert. "Angesicht der drohenden iranischen Attacke muss die Bundesregierung endlich aufwachen und Israel auch militärischen Beistand zur Abwehr anbieten", sagt er dem "Spiegel". "Denkbar ist die Betankung von Kampfjets befreundeter Nationen, aber auch der Einsatz von eigenen Eurofightern der Bundeswehr, zum Beispiel zur Abwehr von iranischen Drohnen."

"Wenn Israels Sicherheit wirklich deutsche Staatsräson ist, muss die Bundesregierung, insbesondere das Bundeskanzleramt, endlich Realpolitik betreiben, statt weiter romantische Hoffnungen zu pflegen", sagt Kiesewetter. "Deswegen sollte die Bundesregierung nicht warten, bis sie von Israel um Hilfe gebeten wird, sondern diese aus eigenem Antrieb anbieten und bereits jetzt im Bundestag dafür werben."

Opferzahl nach Messerangriff steigt

9.46 Uhr: Nach dem Messerangriff in Cholon steigt die Zahl der Opfer. Die israelischen Gesundheitsbehörden teilen mit, dass ein 70-jähriger Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen sei. Zwei weitere Verletzte werden weiterhin in einer Klinik behandelt.

Tödlicher Messerangriff in Israel

8.01 Uhr: Bei einem Messerangriff in der israelischen Stadt Cholon südlich von Tel Aviv ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um eine 66-jährige Frau. Sie ist noch am Tatort verstorben. Drei weitere Menschen – Männer in Alter von 26, 68 und 70 Jahren – wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde von Sicherheitskräften erschossen. Die Polizei hat ihn als einen Palästinenser aus der Stadt Salfit im Westjordanland identifiziert.

Frankreich ruft seine Staatsbürger zum Verlassen des Libanon auf

7.32 Uhr: Frankreich hat seine Staatsbürger im Libanon aufgefordert, das Land wegen der Gefahr einer militärischen Eskalation im Nahen Osten zu verlassen. Dies teilt das Außenministerium in Paris in einer neuen Reisewarnung mit. Das Ministerium bekräftigte zudem, dass es von Reisen in den Libanon abrät. Auch andere Länder wie etwa Deutschland und Großbritannien haben ihre Staatsbürger bereits zur Ausreise aus dem Libanon aufgefordert.

Biden kritisiert Tötung von Hamas-Anführer