Israel tötet wohl Hamas-Kommandeur im Westjordanland

Iranischer Sender: Wichtige Entwicklungen in den kommenden Stunden

0 Uhr: Im iranischen Fernsehen hat ein Moderator eine deutliche Warnung ausgesprochen. "In den kommenden Stunden wird die Welt Zeuge außergewöhnlicher Szenen und sehr wichtiger Entwicklungen werden", sagte ein Sprecher des iranischen Staatsfernsehens in einer Live-Sendung, die sich auf die Vergeltungsmaßnahmen Teherans gegen Israel wegen der Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran konzentrierte. Details wurden nicht genannt. Nach der Tötung des Hamas-Chefs Ismail Hanija in Teheran wird mit einem Vergeltungsschlag gegen Israel gerechnet.