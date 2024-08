Biden beruft Krisensitzung im Weißen Haus ein

Außerdem will Biden mit dem jordanischen König Abdullah sprechen. Jordanien gilt als wichtiger Verbündeter der USA in der Region und spielt eine zentrale Rolle bei Vermittlungsbemühungen im Nahost-Konflikt.

USA ruft Staatsbürger zum Verlassen des Libanon auf

USA sagen Israel "eiserne Unterstützung" zu

Diplomaten in Teheran – G7-Beratungen über Video

Irans Präsident Massud Peseschkian empfing den jordanischen Außenminister Aiman al-Safadi und sagte ihm im Zusammenhang mit der Tötung Hanijas: "Diese feige Tat war ein Verstoß gegen alle internationalen Gesetze und ein großer Fehler der Zionisten (Israel), der nicht unbeantwortet bleiben wird." Seine Regierung wolle zwar Frieden und Stabilität in der Region, aber die Voraussetzung dafür sei "ein Ende der israelischen Verbrechen, insbesondere in Gaza", wurde Peseschkian vom Präsidialamt zitiert.

In einer gemeinsamen Videokonferenz riefen die G7-Außenminister alle Konfliktparteien zur größtmöglichen Zurückhaltung auf, um eine zusätzliche Eskalation zu verhindern. In der aktuellen Situation brauche es Dialog und Mäßigung, sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani. Sein Land führt derzeit den G7-Vorsitz und organisierte die kurzfristig einberufene Konferenz der Gruppe, der auch Deutschland angehört.

London zieht Familien von Botschaftsmitarbeitern aus Beirut ab

20.01 Uhr: Großbritannien zieht die Familien des Botschaftspersonals in Beirut wegen der instabilen Sicherheitslage im Libanon ab. "Wir sind zutiefst besorgt über die hochgradig instabile Sicherheitslage im Libanon", sagt ein Sprecher des Außenministeriums. Zusätzliche Konsularbeamte, Grenzschutzbeamte und Militärangehörige seien in die Region entsandt worden. "Wir haben auch die Familien der in der britischen Botschaft in Beirut tätigen Beamten vorübergehend abgezogen. Alle britischen Staatsangehörigen sollten den Libanon jetzt verlassen, solange es noch kommerzielle Routen gibt."