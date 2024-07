Bei einem Angriff in Teheran wurde der Hamas-Politikchef Ismail Hanija getötet. Ein Experte spricht von einer "Demütigung Irans". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Weltsicherheitsrat trifft sich noch heute zu Nahost

18.26 Uhr: Angesichts einer möglichen Ausweitung des Krieges in Nahost soll der Weltsicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Mehrere Diplomaten berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass ein vom Iran beantragtes und von China, Russland und Algerien unterstütztes Treffen noch heute um 22 Uhr MESZ stattfinden wird.

Hisbollah: Leiche von in Beirut getötetem Kommandeur gefunden

18.06 Uhr: Der Leichnam des am Dienstag von Israel in Beirut getöteten Hisbollah-Kommandeurs, Fuad Schukr, wurde offenbar gefunden. Bislang hatte die Schiitenmiliz den Tod von Schukr nicht bestätigt.

Die Zahl der Toten nach dem israelischen Angriff ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Libanon indes auf fünf gestiegen. Es soll sich um drei Frauen und zwei Kindern handeln, wie das Ministerium erklärt. Zuvor hieß es, dass auch mehr als 70 Menschen verletzt wurden. Darunter sollen auch Schwerverletzte gewesen sein.

Iran: Auch USA für Hanija-Tod verantwortlich

16.06 Uhr: Der Iran macht nach Israel auch die USA für den Tod des politischen Anführers der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, verantwortlich. "Auch die USA sind für diesen brutalen Terrorakt verantwortlich", heißt es in einer Mitteilung des iranischen Außenministeriums. Washington habe die israelische Regierung schon immer unterstützt und deren Verbrechen stets befürwortet. Daher spielten die USA auch in diesem Vorfall eine Rolle.

Baerbock verlangt Zurückhaltung und warnt vor Flächenbrand

15.26 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt vor einem Flächenbrand im Nahen Osten und ruft zur Besonnenheit auf. "Jede Entscheidung, die jetzt getroffen wird, kann zur Entspannung der Lage führen oder weiter Öl ins Feuer gießen", sagt die Grünen-Politikerin. "Ich rufe daher alle, die jetzt Verantwortung tragen, erneut auf, insbesondere Iran, zur maximalen Zurückhaltung zu kommen, zu deeskalieren im Sinne der Menschen in der Region." Die Chance auf einen Waffenstillstand und eine Freilassung der israelischen Geiseln dürfe nicht verspielt werden.

Israelischer Außenminister: Hisbollah-Rückzug kann Krieg verhindern

15.20 Uhr: Der israelische Außenminister Israel Katz hat bekräftigt, ein großer regionaler Krieg könne nur durch die sofortige Umsetzung einer UN-Resolution verhindert werden, die den Rückzug der libanesischen Hisbollah-Miliz aus dem Grenzgebiet vorsieht. In einem Brief an Dutzende Amtskollegen in aller Welt schreibt Katz, mit der Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr habe Israel "eine klare Botschaft geschickt: Wir werden mit großer Macht gegen jeden vorgehen, der uns Schaden zufügt".

Der Minister fordert die internationale Gemeinschaft dazu auf, Israels Forderung nach einem Rückzug der Hisbollah in das Gebiet nördlich des Litani-Flusses zu unterstützen. Dieser liegt rund 30 Kilometer von der Grenze zwischen Israel und dem Libanon entfernt. "Zehntausende von israelischen Einwohnern, die gezwungen waren, ihre Wohnorte im Norden Israels zu verlassen, müssen sicher heimkehren", schrieb Katz weiter.

Israel: Äußern uns nicht zu Tod von Hanija

15.05 Uhr: Die israelische Regierung will sich nicht zum Tod des Hamas-Anführers Ismail Hanija äußern. "Wir kommentieren diesen speziellen Vorfall nicht", sagt Sprecher David Mencer. Israel fühle sich den Verhandlungen für eine Waffenruhe im Gazastreifen verpflichtet. Es wolle eine Vereinbarung zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln.

Blinken: USA nicht am Tod von Hamas-Führer beteiligt

14.54 Uhr: Die USA waren nach Angaben von Außenminister Antony Blinken nicht am gewaltsamen Tod von Hamas-Führer Ismail Hanija beteiligt. Auch habe die US-Regierung von der Tötung nichts gewusst, sagt Blinken bei einem Besuch in Singapur dem örtlichen Sender Channel News Asia (CNA).