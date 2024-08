100 Tote bei Angriff auf Schule? Israel bestreitet Angabe

Tausende demonstrieren in Israel für Geisel-Abkommen

22.16 Uhr: In Tel Aviv und anderen israelischen Städten haben Tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung von 115 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas demonstriert. "Der militärische Druck auf die Hamas wird dazu führen, dass noch mehr Geiseln sterben", sagte ein Redner der Kundgebung in Tel Aviv, dessen Onkel in den Gazastreifen verschleppt wurde, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete. Die Mutter eines anderen Entführten rief in die Menge: "Das ist unsere letzte Chance, um einen Deal zu erreichen, der Leben rettet."

Weitere Proteste gab es nach Medienberichten in Jerusalem , Haifa, Beerscheba sowie in Caesarea vor der privaten Villa von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu . Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung der Geiseln im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ziehen sich schon über Monate hin. Dabei vermitteln die USA , Ägypten und Katar.

Israel: Genannte Zahl von rund 100 Toten nach Gaza-Beschuss ist zu hoch

US-Regierung nach Angriff in Gaza "zutiefst besorgt"

20.15 Uhr: Die US-Regierung zeigt sich nach dem israelischen Luftangriff auf ein Schulgelände in Gaza-Stadt "zutiefst besorgt" über die Berichte zu zivilen Opfern. "Wir stehen in Kontakt mit unseren israelischen Gesprächspartnern, die gesagt haben, dass sie hochrangige Hamas-Funktionäre ins Visier genommen haben, und wir bitten um weitere Einzelheiten", teilte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates mit.

Armeesprecher: Schule wurde von hochrangigen Terroristen genutzt

Ägypten verurteilt israelischen Angriff auf Schule

10.39 Uhr: Ägypten hat Israels Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt mit Dutzenden Toten äußerst scharf verurteilt. Der Angriff sei eine "beispiellose Missachtung völkerrechtlicher Bestimmungen", teilt das Außenministerium in Kairo mit. Es handle sich um eine "Fortsetzung von Verbrechen in großem Maßstab", bei denen "gewaltige Zahlen unbewaffneter Zivilisten" getötet würden. Der Angriff falle in eine Phase, in der Vermittler sich um eine Waffenruhe in Gaza bemühten. Dies sei ein "klarer Beweis" dafür, dass es auf israelischer Seite keinen Willen gebe, den brutalen Krieg im Gazastreifen zu beenden.