Israel schickt Geheimdienstchefs zu Verhandlungen. Westliche Botschafter fordern Waffenruhe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bericht: Israel nutzt Palästinenser als Schutzschilde in Tunneln

4.10 Uhr: Israelische Soldaten sollen palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde im Gazastreifen benutzen, um in Tunnel und Gebäude einzudringen, von denen sie vermuten, dass sie mit Sprengfallen versehen sind. Das berichten eine israelische Nichtregierungsorganisation und die Zeitung "Haaretz". Die Praxis sei in den verschiedenen Einheiten, die im Gazastreifen kämpfen, so weit verbreitet, dass sie praktisch als "Protokoll" betrachtet werden könne, sagte Nadav Weiman, der Geschäftsführer von "Breaking the Silence", einer Gruppe, die von israelischen Kriegsveteranen gegründet wurde, um militärische Übergriffe zu dokumentieren.

Sowohl die Organisation als auch "Haaretz" hätten Aussagen von Betroffenen gesammelt. Die israelische Militärführung wisse davon, hieß es in dem Bericht. Die Palästinenser müssten mit einer Kamera vor der Brust und gefesselten Händen in Tunnel und Häuser gehen. Nach einer Mission würde sie freigelassen. Die IDF erklärten, dass der Einsatz von menschlichen Schutzschilden verboten sei, dass die Befehle an die Truppen vor Ort "klargestellt" worden seien und dass die von "Haaretz" berichteten Anschuldigungen überprüft würden.

Bericht: Trump telefonierte mit Netanjahu

2.10 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge ein Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über die Lage im Gazastreifen geführt. Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, standen die Geiselfreilassung und ein möglicher Waffenstillstand im Mittelpunkt des Gesprächs. Weitere Details zu dem Inhalt der Unterredung sind zunächst nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung des Telefonats liegt bislang nicht vor.

Sicherheitsteam unterrichtet Biden und Harris

1.01 Uhr: US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sind von ihrem Nationalen Sicherheitsteam über die Entwicklungen im Nahen Osten informiert worden. Bei dem Treffen im Lagebesprechungsraum Situation Room sei es um die "militärischen Bemühungen der Vereinigten Staaten" zur Unterstützung der Verteidigung Israels gegangen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Auch die anhaltenden diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der regionalen Spannungen und das Erreichen eines Abkommens über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln seien Themen gewesen.

Mittwoch, 14. August

Botschafter fordern Waffenruhe und Freilassung der Hamas-Geiseln

21.27 Uhr: Vor neuen für Donnerstag geplanten Verhandlungen in Katar zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas haben die Botschafter Deutschlands, Großbritanniens und der USA für eine Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen appelliert. Es gebe derzeit "keine wichtigere Pflicht" als alle von der Hamas festgehaltenen Geiseln "so schnell wie möglich" nach Hause zu bringen, sagt der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, vor Journalisten in Tel Aviv.

"Ihr Leid übersteigt jede Vorstellungskraft. Wir wissen auch, dass einige nicht mehr lebend zurückkommen werden." Der Botschafter erinnert zudem daran, dass unter den Geiseln auch deutsch-israelische Doppelstaatler seien. "Die Hamas-Terroristen hätten die Geiseln seit Langem freilassen können und müssen. So hätten sie den Menschen im Gazastreifen das Leid des Krieges erspart. Aber sie haben es nicht getan", sagt Seibert.