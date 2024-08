Bericht: Iran soll Raketen in Stellung bringen

Ein Sprecher der US-Regierung rechnet mit einem Angriff in dieser Woche. Israel habe sein Militär in die höchste Alarmstufe versetzt, berichtet das "Wall Street Journal".

Lufthansa setzt Flüge nach Nahost weitere Woche aus

11.21 Uhr: Die Lufthansa-Gruppe meidet wegen der Sicherheitslage Flüge in die Region bis einschließlich 21. August. Die Airline verlängerte die Streichung von Flügen nach Tel Aviv , Teheran, Beirut, Amman und Erbil am Montag um gut eine Woche. Neben der Hauptmarke Lufthansa sind davon auch Swiss und Eurowings betroffen.

Berlin, Paris und London fordern sofortige Waffenruhe im Gazastreifen

10.27 Uhr: Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Bei der Verhandlung einer Feuerpause dürfe es "keine weitere Verzögerung" geben, betonen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischer Premierminister Keir Starmer in einer gemeinsamen Erklärung. Die Kämpfe in dem Palästinensergebiet müssten enden und die von der radikalislamischen Hamas seit zehn Monaten festgehaltenen Geiseln freigelassen werden.

Den Iran und dessen Verbündete mahnen die drei Politiker, die Spannungen in der Region nicht durch Angriffe weiter anzuheizen. "Kein Land und keine Nation" würde von einer weiteren Eskalation im Nahen Osten profitieren, heißt es in der Erklärung.

Iran: Vizepräsident Sarif räumt Posten nach nur elf Tagen

9.19 Uhr: Nur elf Tage nach seiner Ernennung als neuer Vizepräsident des Iran räumt Mohammed-Dschawad Sarif seinen Posten und verlässt das Kabinett von Präsident Massud Peseschkian. "Ich bin mit meiner Arbeit nicht zufrieden und bedauere, dass ich nicht die Erwartungen erfüllen konnte", erklärt der moderate Politiker am Sonntagabend auf der Plattform X. Daher ziehe er es vor, zu seiner akademischen Arbeit an der Universität zurückzukehren.

In seiner Erklärung deutet Sarif an, dass die Auswahl der neuen Minister für Peseschkians Kabinett Grund für seinen Entschluss gewesen sei. Mindestens sieben der 19 nominierten Minister waren laut Sarif nicht die erste Wahl. "Ich hoffe nur, dass diese Entscheidungen mit neuen Ernennungen noch ausgeglichen werden können", schreibt der langjährige Chefdiplomat des Landes, ohne dies weiter auszuführen.

USA beschleunigen Verlegung von Flugzeugträger

2.45 Uhr: Angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten verstärken die USA ihre militärische Präsenz in der Region. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnet die Entsendung eines U-Boots mit Lenkflugkörpern an, wie das Pentagon mitteilt. In einem ungewöhnlichen Schritt macht das US-Verteidigungsministerium die Bewegungen des U-Boots öffentlich. Zusätzlich weist Austin die Abraham Lincoln Einsatzgruppe an, ihre Verlegung in das Gebiet zu beschleunigen. Die maritime Einheit der US-Navy besteht aus einem Flugzeugträger, einer Luftflügel-Einheit und mehreren Begleitschiffen.