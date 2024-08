Sekretär des russischen Sicherheitsrats zu Gesprächen im Iran

14.26 Uhr: Der Sekretär des russischen Sicherheitsrats und frühere Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, ist zu Gesprächen im Iran eingetroffen, das berichten russische und iranische Nachrichtenagenturen. Bei dem Besuch soll es um die Stärkung der bilateralen Beziehungen in den Gebieten Wirtschaft und Sicherheit gehen. Aber auch die regionale und globale Lage steht auf der Themenliste.

Teheran und seine Verbündeten, die radikalislamische Hamas und die libanesische Hisbollah-Miliz, machen Israel für die Tötung von Hamas-Chef Ismail Hanija in der vergangenen Woche in Teheran verantwortlich und haben mit Vergeltung gedroht. Russland hatte die Tötung Hanijas scharf verurteilt und erklärt, diese könnte die bereits angespannte Situation in der Region destabilisieren.