Israelische Unterhändler zeigen sich "vorsichtig optimistisch". Israel will einen Hisbollah-Kommandeur getötet haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gespräche über Waffenruhe: Israelische Unterhändler "vorsichtig optimistisch"

Israelische Armee: 55 Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert

19.56 Uhr: Nach einem Angriff der israelischen Armee auf ein Gebäude im Libanon hat die Hisbollah-Miliz eigenen Angaben zufolge Israel mit zahlreichen Raketen angegriffen. Dem israelischen Militär zufolge wurden rund 55 Geschosse aus dem Nachbarland in Richtung Israel abgefeuert. Einige landeten demnach auf offenem Gelände. Berichte über Verletzte bei dem jüngsten Angriff gab es den Angaben nach zunächst nicht. Es seien aber mehrere Brände ausgebrochen.

Israel: Kommandeur von Hisbollah-Eliteeinheit getötet

Nach israelischen Angaben wurde das Hisbollah-Mitglied bei einem Luftangriff nahe der Küstenstadt Tyros getötet. Das libanesische Gesundheitsministerium hatte mitgeteilt, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Motorrad in der Gegend ein Mensch getötet wurde.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 beschießt auch die mit der Hamas verbündete Hisbollah-Miliz aus dem Libanon fast täglich Ziele im angrenzenden Norden Israels. Das israelische Militär wiederum greift regelmäßig Ziele im Nachbarland an.

Israelischer Luftschlag löscht Familie aus

10.10 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Zawayda im Gazastreifen steigt palästinensischen Angaben zufolge. Mindestens 15 Palästinenser seien ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur WAFA. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben. Das israelische Militär will den Berichten nachgehen, wie ein Sprecher ankündigte.

Die Toten sollen zur Familie des Wissenschaftlers Abdalhadi Alijla gehören, der zurzeit an der Universität von Beirut lehrt. Dieser teilte über den Kurznachrichtendienst X die Namen der Opfer sowie deren Alter. Alijlas Schilderung zufolge seien neun Kinder unter den Opfern, der jüngste Tote sei gerade einmal zwei Jahre alt. Unabhängig bestätigen ließen sich diese Angaben bis zuletzt nicht.

Neun Tote nach israelischem Luftangriff im Südlibanon

7.46 Uhr: Im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen bei einem nächtlichen israelischen Luftangriff getötet worden, darunter eine Frau und ihre beiden Kinder. Bei dem Angriff in der südlibanesischen Region Nabatijeh seien zudem mindestens fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Die israelische Armee erklärte, sie habe "in der Nacht ein Waffenlager der Hisbollah" in der Region Nabatijeh sowie "militärische Infrastruktur" der pro-iranischen Miliz in den Regionen Hanine und Marun El Ras im israelisch-libanesischen Grenzgebiet getroffen.