Der Zukunft kann niemand entkommen. Problematisch wird es allerdings, wenn ein Land in der Vergangenheit stecken bleibt. So wie es in Russland der Fall ist, warnt Wladimir Kaminer.

Meine Mutter beschwert sich schon den ganzen Sommer ĂŒber "Nebel im Kopf". Die Ärzte, mit der Frage konfrontiert, ob sich dieser Nebel zerstreuen ließe, konterten sofort mit einer Gegenfrage: Sie wollten wissen, wie alt die Mutter ist. "93 Jahre alt?", sagten die Ärzte. "In diesem Alter gehört der Nebel im Kopf zur Grundausstattung der Persönlichkeit". Er sei unabdinglich. Es wĂ€re eher ein Grund zur Sorge, wenn die Mutter keinen Nebel im Kopf hĂ€tte, so die Mediziner.

Also lernten wir, mit dem Nebel zusammenzuleben. Dazu muss man sagen, dass der Nebel im Kopf nur die Gegenwart betrifft. Über die Vergangenheit weiß Mama gut Bescheid, sie nimmt auch das aktuelle politische Geschehen wahr. Neulich hat sie im Schlaf gar von der endgĂŒltigen Lösung des Nahostkonflikts getrĂ€umt.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein aktuelles Buch "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen" erscheint am 28. August 2024.

In ihrem Traum hatte der Weltsicherheitsrat eine Empfehlung ausgesprochen: Um dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu erreichen, sollten ab sofort alle Konfliktparteien – Israelis und PalĂ€stinenser – nur noch in Unterhosen in der Öffentlichkeit erscheinen. Warum? Um einander zu zeigen, dass sie friedfertige Menschen seien und keine Waffen bei sich trĂŒgen. Ich war mir unsicher, ob Mamas Traum in der RealitĂ€t funktioniert, aber probieren könnte man es, oder? Es gibt viele Wege, die zum Frieden fĂŒhren.

Mitte August war ich im österreichischen Bad Ischl, dort wird traditionell des Kaisers Franz Joseph I. Geburtstag gefeiert. Die Zeremonie wird vom dortigen Nostalgie-Verein organisiert, sehr angenehme Menschen, die nicht mĂŒde werden, den Journalisten und neugierigem Publikum zu erklĂ€ren, dass sie keine AnhĂ€nger der Monarchie seien, sondern nur die tollen Kleider und die guten Manieren von damals vermissten.

Der Schurke lebt noch?

Sie haben einen großen KostĂŒmfundus und organisieren aus eigener Kraft die ganze Feierlichkeit: Der echte Kaiserzug, von einer Dampflok gezogen, fuhr in Bad Ischl ein, der Bahnhof war ĂŒberflutet mit Menschen, die sich extra fĂŒr den Kaiser herausgeputzt hatten: Damen in Krinolinen (eine Art Reifrock) und MĂ€nner in Uniformen. Der "Kaiser", ein fröhlicher Alter mit riesigem Backenbart, zeigte sich nicht volksscheu und machte gerne Selfies mit den Untertanen.

Ich habe fĂŒr Mama ein Selfie mit dem "Kaiser" gemacht und nach Berlin geschickt. Franz Joseph? "Er lebt noch, der Schurke?", wunderte sich meine Mutter. Das ist doch der, der 1914 die KriegserklĂ€rung unterschrieben hat. Wie kann man einen Mann ehren, der einen Krieg in die Welt setzte, mit dem wir noch immer nicht fertig werden? So regte sich Mama auf. Die Vergangenheit und die Gegenwart haben sich bei meiner Mutter zusammengeklebt, sie sind kaum auseinanderzuhalten. In ihrer Vorstellung lebt die Welt noch immer in der Vergangenheit und kann die Probleme von damals nicht lösen. Vermutlich hat sie sogar recht.

Die Ereignisse aus dem vorherigen Jahrhundert sind in Mamas Kopf prĂ€sent geblieben, das aktuelle Jahr, der Monat und der Wochentag sind weg. Vor allem fragt Mama stĂ€ndig, wie spĂ€t es ist. Sie hat ĂŒberall Uhren in ihrer Wohnung, in der KĂŒche, im Schlafzimmer und auf ihrem Telefon. Sogar im Bad tickt eine Wanduhr. Sie zeigen allerdings alle unterschiedliche Zeiten. Auf die Uhren ist kein Verlass. Also bleibt Mama zur Sicherheit in der Vergangenheit hĂ€ngen.

Die erste HĂ€lfte ihres Lebens hat sie, wie alle Einwohner der Sowjetunion, in der Zukunft verbracht. Das erklĂ€rte Ziel unseres Landes war der Aufbau einer kommunistischen Zukunft. FĂŒr die Gegenwart gab es nicht einmal einen Namen, offiziell galt die Gegenwart als Übergangszeit in die helle Zukunft, an deren Existenz niemand zweifeln durfte.

ZurĂŒck in die Zukunft?