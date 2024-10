Als Vergeltung für israelische Angriffe auf die Hisbollah hat der Iran zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. Der Historiker Uriel Kashi berichtet, wie er den Angriff in Jerusalem erlebt hat.

Mit rund 180 Raketen hat der Iran am Dienstagabend auf Israel gefeuert. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, die Attacke sei eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija, Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sowie eines iranischen Generals, hieß es im Staatsfernsehen.

Doch wie haben die Bewohner in Israel den Angriff erlebt? t-online erreichte den Historiker Uriel Kashi in Jerusalem, der wenige Minuten zuvor noch Schutz in einem Bunker gesucht hatte.

t-online: Herr Kashi, soeben hat der Iran eine Raketensalve auf Israel abgefeuert. Wie haben Sie den Angriff erlebt?

Uriel Kashi: Wir hatten erwartet, dass der Angriff irgendwann kommt. Wir wussten nur nicht, wann. Es war etwas seltsam: Zuerst haben unsere Handys Alarm geschlagen. Der Alarm der Stadt über die Sirenen kam viel später. Normalerweise heulen die immer zuerst. Wir sind aber zur Sicherheit trotzdem sofort in den Bunker. Es war schnell klar, dass es ein ziemlich massiver Raketenbeschuss war. Das bereitet einem natürlich Sorgen.

Wie lange dauerte es, bis Sie von Ihrem Haus in dem Bunker waren?

Neue Gebäude haben in Israel eigene Luftschutzbunker. Da unser Haus aber relativ alt ist, gehen wir vier Stockwerke tief in den Keller. Zeit haben wir eigentlich genug. Der Alarm geht meistens recht früh los. In unserer Nachbarschaft gibt es aber auch ein älteres Ehepaar. Beide sind über 90 Jahre alt. Die bleiben einfach im Treppenhaus, weil sie bei Raketenalarm den Fahrstuhl nicht benutzen dürfen. Das ist immer noch sicherer, als in der Wohnung zu bleiben.

(Quelle: Uriel Kashi (privat) ) Zur Person Uriel Kashi ist Landesbeauftragter von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) und Leiter der internationalen Jugendbildungsstätte Beit Ben Yehuda (BBY). Der studierte Historiker lebt in Jerusalem.

Raketenangriffe sind in Israel keine Seltenheit. Kann man in so einer Situation überhaupt abschätzen, wie intensiv der Beschuss ist?

Wir erleben in Jerusalem gerade das, was der Norden des Landes seit vielen Monaten erlebt. Dort wurden die Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert, weil es wegen der Angriffe der Hisbollah nicht mehr sicher war. Jetzt weiten sich die Angriffe auf das gesamte Kernland aus.

Was bedeutet das?

Diese Angriffe sind ein letztes Aufbäumen des Iran. Die israelische Armee konnte der Hisbollah und der Hamas als deren Stellvertretern zuletzt schweren Schaden zufügen. Israel hat seine Abschreckungskraft nach dem 7. Oktober wiederhergestellt. Der Höhepunkt waren natürlich die vergangenen Attacken auf die Pager, dann auf die Abschussrampen der Hisbollah und zuletzt der Tod von ihrem Anführer Hassan Nasrallah. Der Iran hatte zwei Möglichkeiten, zu regieren.

Video | Iran greift Israel mit Raketen an – Explosionen in Tel Aviv Player wird geladen Quelle: t-online

Welche?

Er hätte so eingeschüchtert sein können, dass er überhaupt nicht auf die Attacken reagiert. Stattdessen versucht er jetzt noch einmal, die Oberhand zu gewinnen. Das gefährdet den gesamten Nahen Osten.

Wer in Israel lebt, ist eigentlich immer von einer solchen Bedrohung begleitet. Wie fühlt sich das an?

Es ist eine Mischung aus Vorbereitung und Verdrängung. Wir haben in unserem Haus Notfalltaschen. Darin befinden sich etwa die wichtigsten Dokumente und Bargeld, falls wir schnell fliehen müssen. Gerade heute erst haben wir auch neue Vorräte für unseren Bunker gekauft. Gleichzeitig gibt es auch den Alltag: Meine Frau und ich waren heute Morgen noch im Büro. Meine Tochter war beim Sport, als der Alarm losging. Die Terroristen sollen unseren Alltag nicht verderben. Trotzdem nehmen wir die Lage ernst: Unsere Bunker retten Leben. Dafür gab es in den letzten Wochen viele Beispiele.

In Europa sehen wir häufig die Bilder von den vielen Demonstranten, die in Tel Aviv gegen die eigene Regierung auf die Straße gehen. Wie kritisch wird die Regierung und Benjamin Netanjahu tatsächlich gesehen?