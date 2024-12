Diktator im Urlaub Syrische Rebellen veröffentlichen Badefoto von Assad

Von t-online , mk 06.12.2024 - 13:34 Uhr

Syriens Diktator Assad: Auf einer Privataufnahme erscheint der Machthaber weniger förmlich. (Quelle: IMAGO/SPA)

Ein angebliches Urlaubsfoto von Baschar al-Assad kursiert in den sozialen Medien. Es soll aus einer eroberten Privatresidenz des Diktators stammen.

Auf Propagandabildern zeigt sich Baschar al-Assad gerne als harter Hund, häufig mit Sonnenbrille und in Militäruniform, die Lippen zu einem schmalen Strich geschlossen. Die Botschaft dahinter scheint klar: Legt euch nicht mit mir an, ihr könnt nur verlieren! Doch zuletzt läuft es eher schlecht für den syrischen Diktator, der für Hunderttausende Bürgerkriegstote verantwortlich ist.

Seit einer Woche ist die Opposition im Land wieder auf dem Vormarsch, nachdem der Bürgerkrieg jahrelang wie eingefroren wirkte. Innerhalb kürzester Zeit haben die Rebellen Aleppo eingenommen, die zweitgrößte Stadt des Landes. Am Donnerstag fiel die Großstadt Hama an die Oppositionstruppen, inzwischen sollen sie schon vor der strategisch wichtigen Stadt Homs stehen. Unklar ist, wie die islamistischen Rebellen um die Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) in den eroberten Gebieten regieren werden. Fest steht aber: Sie wollen Assad stürzen – und offenbar auch demütigen.

Foto soll Baschar al-Assad im Urlaub zeigen

So kursiert in den sozialen Medien ein Foto von Assad, das so gar nicht seiner Selbstdarstellung entspricht. Es zeigt Assad in Badehose offenbar im Urlaub auf einem Boot, gemeinsam mit zwei jungen Frauen und einem anderen Mann. Bei diesem könnte es sich um Assads Schwager Asif Schaukat handeln, der 2012 bei einem Anschlag während des Bürgerkriegs getötet wurde:

Die Echtheit des Fotos konnte bislang nicht verifiziert werden. Die Rebellen haben die Aufnahme nach eigenen Angaben im Gouverneurspalast des Diktators in Aleppo gefunden. Wann und wo das Foto entstand, ist ebenfalls unklar. Doch in der Propagandaschlacht gegen das Assad-Regime kommt den Rebellen das Foto wie gelegen: Denn der schlaksige, fast schüchtern wirkende junge Mann passt so gar nicht zu dem Bild, das Assad gerne von sich selbst vermittelt.