In Brief "Große Krise" – Papst attackiert Trump

Von dpa Aktualisiert am 11.02.2025 - 16:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Papst Franziskus: Das Oberhaupt der katholischen Kirche kritisiert die Migrationspolitik von Donald Trump. (Archivfoto) (Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump kündigte bereits vor seiner Wahl die "größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA" an. Das kritisiert jetzt auch der Papst.

Papst Franziskus hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Massenabschiebungen von Migranten scharf kritisiert. In einem Brief an die katholischen Bischöfe in den USA bezeichnete das Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken die von Trump auf den Weg gebrachte verschärfte Migrationspolitik als "große Krise" für die Vereinigten Staaten.

"Das rechtmäßig gebildete Gewissen kommt nicht umhin, ein kritisches Urteil zu fällen und seine Ablehnung gegenüber jeder Maßnahme zum Ausdruck zu bringen, die den illegalen Status einiger Migranten stillschweigend oder ausdrücklich mit Kriminalität gleichsetzt", erklärte Franziskus in dem Schreiben.

Abschiebungen "Schande"

Man müsse das Recht einer Nation "anerkennen", die Bevölkerung vor denjenigen zu schützen, die vor oder nach ihrer Einwanderung kriminell geworden seien, so der Papst. Die Abschiebung von Menschen, die ihre Herkunftsländer aufgrund von extremer Armut, großer Unsicherheit, Ausbeutung, Verfolgung oder schwerer Umweltzerstörung verlassen haben, verletze jedoch deren Würde.

Trumps Grenzbeauftragter weist Kritik zurück.

Der Pontifex appellierte in dem offenen Brief abschließend an "alle Gläubigen der katholischen Kirche und an alle Männer und Frauen guten Willens, sich nicht auf Narrative einzulassen, die unsere Brüder und Schwestern, die Migranten und Flüchtlinge sind, diskriminieren und ihnen unnötiges Leid zufügen".