Stromnetz in Kuba bricht komplett zusammen

Aktualisiert am 15.03.2025 - 16:53 Uhr

Eine Anwohnerin in Havanna schaut während des Stromausfalls auf ihr Telefon: Das Land erzeugt nicht annähernd genug Elektrizität. (Quelle: Ramon Espinosa)

In Kuba ist der Strom erneut komplett ausgefallen, zehn Millionen Menschen sitzen nachts im Dunkeln. Nur einige Krankenhäuser und Hotels sind beleuchtet.

Auf der Karibikinsel Kuba ist das marode Stromnetz erneut komplett zusammengebrochen. Stunden nach dem Ausfall hatten am Samstagmorgen (Ortszeit) nur wenige lebenswichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser sowie Hotels, die eigene Generatoren einsetzen, wieder Elektrizität.

In verschiedenen Provinzen der Karibikinsel seien Notfallsysteme in Betrieb, schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Plattform X. Die rund zehn Millionen Einwohner der Insel haben aber weiterhin keinen Strom. Derzeit werden nach Regierungsangaben rund 200 Megawatt Strom erzeugt. Zu Spitzenzeiten liegt der normale Strombedarf auf Kuba bei mindestens 3.000 Megawatt.

Ministerium nennt Grund

Der landesweite Stromausfall sei am Freitagabend durch eine Störung an einem Umspannwerk ausgelöst worden, teilte das Energieministerium auf der Plattform X mit. Man arbeite ohne Pause an der Wiederherstellung der Elektrizität, sagte Ministerpräsident Manuel Marrero Cruz.