Zur Person

Dr. Adrian Haack leitet das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Zuvor studierte er Politikwissenschaft in Hannover und Warschau und promovierte an der Universität Göttingen. In der Bundeswehr diente Dr. Haack in einer Kampfpanzereinheit der Ersten Division. Jahre später legte er den Diensteid als Offizier der Reserve der Marine ab. In der CDU engagierte sich Dr. Haack ab seinem siebzehnten Lebensjahr. Zuletzt leitete er drei Jahre lang den Bundestagsstab des CDU-Generalsekretärs.