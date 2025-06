Deutsche stürzt am Olymp in den Tod

Warnung vor "folgenschweren Konsequenzen" Iran wertet israelischen Angriff als "Kriegserklärung"

Von afp 13.06.2025 - 12:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi (Archivbild): Araghtschi hat einen Brief an den UN-Sicherheitsrat verfasst. (Quelle: IMAGO/Marwan Naamani/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Iran fordert den UN-Sicherheitsrat auf zu reagieren. Gleichzeit droht er Vergeltung an.

Die Führung in Teheran wertet den Angriff Israels als "Kriegserklärung". Das iranische Außenministerium teilte am Freitag mit, Außenminister Abbas Araghtschi habe in einem Brief an die Vereinten Nationen den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, "sich sofort mit diesem Thema zu befassen". Der Minister erklärte demnach weiter, die Angriffe auf militärische Einrichtungen und Atomanlagen im Iran seien eine "Kriegserklärung" Israels.

Loading...

Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran begonnen und rund hundert Ziele angegriffen, darunter in der Hauptstadt Teheran und in der Atomanlage Natans. Nach Angaben der israelischen Armee wurden in Natans unterirdische Anlagen für die Urananreicherung getroffen. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei drohte Israel mit folgenschweren Konsequenzen.

Video | Israel greift das Atomprogramm des Iran an. Player wird geladen Quelle: t-online

Angriffe in Ost-Aserbaidschan

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, der Militäreinsatz gegen den Iran werde "so viele Tage wie nötig dauern". Am Freitagmittag wurde im Nordwesten des Iran eine weitere Serie von Explosionen registriert, wie das iranische Staatsfernsehen meldete. Diese hätten sich in der Provinz Ost-Aserbaidschan ereignet.