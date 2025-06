Newsblog zum Krieg in Nahost Israel tötet offenbar iranischen Atomwissenschaftler

Von t-online Aktualisiert am 20.06.2025 - 13:10 Uhr Lesedauer: 16 Min.

Rauch über Teheran: Bei einem weiteren Luftschlag wurde wohl ein Atomwissenschaftler getötet. (Quelle: IMAGO/Nikan/imago)

News folgen Artikel teilen

In Teheran wurde wohl der nächste Atomwissenschaftler getötet. Israels Verteidigungsminister erklärt das iranische Oberhaupt zum Kriegsziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 20. Juni

Loading...

Top-Militär doch nicht tot? Iran veröffentlicht angebliches Lebenszeichen

Ein von Israel für tot erklärter hochrangiger Militär aus dem Iran ist offenbar noch am Leben. Das iranische Staatsfernsehen veröffentlichte am Freitag eine angebliche Nachricht von Ali Schamchani an das religiöse Oberhaupt des Iran, Ajatollah Chamenei. "Ich bin am Leben und bereit mich zu opfern", heißt es demnach in der Mitteilung, über die unter anderem der US-Sender CNN berichtet. "Der Sieg ist nah. Der Name Iran wird wie immer in den Höhen der Geschichte erstrahlen", hieß es demnach weiter.

Laut israelischen Angaben soll Schamchani am vergangenen Freitag bei Luftangriffen ums getötet worden sein. Aus dem Iran heißt es nun, dass der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats lediglich "schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert" worden sei. Nun soll er sich demnach in "stabilem Zustand" befinden. Aktuelle Bilder veröffentlichten die Staatsmedien nicht. Überprüfbar sind die Angaben nicht. Schamchani gehört seit der Islamischen Revolution den iranischen Revolutionsgarden an.

Israel tötet offenbar iranischen Atomwissenschaftler

Bei einem Luftschlag auf ein Gebäude in Teheran hat das israelische Militär wohl einen weiteren Atomwissenschaftler getötet. Das schreiben mehrere israelische Medien.

Der Luftschlag erfolgte demnach in dem in Gischā, einem im Westen gelegenen Stadtteil von Teheran. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor erklärt, dass das Militär verstärkt "Symbole des Regimes" ins Visier nimmt, mit dem Ziel, so das Mullah-Regime zu destabilisieren.

Iranischer Raketenschlag tötet ukrainische Familie in Israel

Der Krieg im Nahen Osten triff immer mehr Zivilisten. Bei einem Luftangriff auf Israel wurde nun eine ukrainische Familie getötet – die sich in dem Land nur wegen eines Schicksalsschlages aufhielt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Iranischer Außenminister hält Rede vor UN-Menschenrechtsrat

Am Rande seines geplanten Treffens mit europäischen Außenministern in Genf hält der iranische Chefdiplomat Abbas Araghtschi am Freitag eine Rede im UN-Menschenrechtsrat. Araghtschi werde zu Beginn der Sitzung um 15 Uhr das Wort ergreifen, sagte der Sprecher des UN-Gremiums, Pascal Sim. Nach Angaben von UN-Sprecherin Alessandra Vellucci wird der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Daniel Meron, vor dem Sitzungssaal um 14.30 Uhr ein Pressestatement zum Iran abgeben. Israel wirft dem UN-Menschenrechtsrat "Antisemitismus" vor und boykottiert die Sitzungen des UN-Gremiums.

Iranischer Diplomat zu Europa: "Bereit für pragmatische Politik"

Ein iranischer Diplomat, der nicht namentlich genannt werden will, sagte in Berlin: "Europa ist heute von zwei gegensätzlichen Kräften umgeben: dem geopolitischen Druck Russlands und der strategischen Kontrolle Amerikas." Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Iran sei aber weder dem Osten verpflichtet noch vom Westen abhängig, "sondern bereit, sich rational mit beiden Seiten auseinanderzusetzen", sagte er weiter. Europa müsse unabhängig von beiden Seiten werden. "Der Iran kann sich in der Zwischenzeit als Schachfigur für Europa erweisen, um den doppelten Druck zwischen Ost und West zu verringern." Der Iran sei bereit, "im Umgang mit Europa eine kluge, ausgewogene und pragmatische Politik zu verfolgen".

Dänische Reederei Maersk läuft Haifa vorerst nicht mehr an