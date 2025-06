Hai-Alarm in Urlaubsregion

Salve von 20 Geschossen "Rote Linie überschritten": Iranische Rakete trifft Klinik in Israel

Von dpa 19.06.2025 - 11:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Über dem Soroka-Krankenhaus steigt nach einem Raketentreffer Rauch auf: Insgesamt soll der Iran 20 Raketen auf Israel abgefeuert haben. (Quelle: Leo Correa/ap)

Iran hat am Donnerstagmorgen eine Salve von 20 Raketen auf Israel abgefeuert. Dabei wurde eine Klinik getroffen. Das Gebäude ist schwer beschädigt.

Bei einem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel ist nach Medienberichten auch ein Krankenhaus im Süden des Landes getroffen worden. In der Soroka-Klinik in der Wüstenstadt Be'er Scheva ist eine Rakete eingeschlagen. "Raketen auf das Soroka-Krankenhaus und auf Zivilisten im Zentrum des Landes abgefeuert", schrieb Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Donnerstag im Onlinedienst X.

Die Führung in Teheran wird laut Netanjahu "einen hohen Preis" dafür zahlen. Besonders im Bereich einer chirurgischen Abteilung wurden schwere Schäden gemeldet. Nach ersten Berichten wurden nur einige Menschen leicht verletzt.

Auch in anderen Orten Israels, etwa im Großraum Tel Aviv, gab es demnach Einschläge bei der Salve von mehr als 20 Raketen. Insgesamt wurden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens 65 Menschen verletzt. Drei seien schwer verletzt aus Trümmern geborgen worden.

Der israelische Gesundheitsminister Uriel Buso beschrieb den Angriff auf das Krankenhaus in Be'er Scheva als "Terrorangriff, der eine rote Linie überschritten hat". Es handele sich um "ein Kriegsverbrechen des iranischen Regimes, das vorsätzlich gegen unschuldige Zivilisten und medizinisches Personal verübt wurde, das sich der Lebensrettung widmet". Auch das Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv wurde nach Angaben der Klinik von einem herabfallenden Raketenteil getroffen und leicht beschädigt.

Getroffene Abteilung wurde erst am Vortag geräumt

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, eines der beschädigten Gebäude im Soroka-Krankenhaus sei am Mittwoch evakuiert worden. "Zum Glück haben wir gestern eine der Abteilungen geräumt – sonst gäbe es sie jetzt nicht mehr", sagte ein Mitarbeiter des Krankenhauses. "Die Decke ist auf uns gefallen, die Druckwelle hat mich weggeschleudert. Solange man so etwas nicht selbst erlebt, glaubt man nicht, dass es passieren kann." Viele Krankenhäuser haben ihre Patienten in unterirdische Schutzräume verlegt.

Die israelische Armee rief die Menschen während des Angriffs auf, sich vorübergehend in Schutzräume zu begeben. Sie sprach auf Telegram von herabgefallenen Trümmern, Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im Land im Einsatz.