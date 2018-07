"Härtester Schlag" seit 2014

Israelische Armee antwortet heftig auf Angriffe aus Gaza

15.07.2018, 17:46 Uhr | jwi, dpa

Mehr als 100 Geschosse sollen militante Palästinenser am Samstag auf Israel abgefeuert abgefeuert haben. Die israelische Armee antwortete mit dem härtesten Gegenschlag seit 2014.

Israels Luftwaffe bombardierte am Samstag Dutzende Ziele im Gaza-Streifen. Zuvor hatten am Samstag militante Palästinenser mindestens 100 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gaza-Streifen auf israelisches Gebiet gefeuert.



Bei einem israelischen Luftangriff auf ein mehrstöckiges Gebäude der in Gaza herrschenden Hamas wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem Küstengebiet zwei Jugendliche getötet und 14 weitere Menschen verletzt. In der israelischen Grenzstadt Sderot wurden ein Haus und eine Synagoge getroffen und drei Menschen verletzt.

Ein Israeli begutachtet die Schäden an einem Haus in der Stadt Sderot, nahe der Grenze zum Gazastreifen. (Quelle: Amir Cohen/Reuters)



Die israelische Armee habe der Hamas mit massiven Luftangriffen den "härtesten Schlag" seit dem Gaza-Krieg 2014 versetzt, sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu. Er drohte mit einer Verschärfung der Angriffe, sollten die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen andauern.

Entspannung am Sonntagmorgen

Die radikalen Palästinensergruppen Hamas und Islamischer Dschihad haben am Samstagabend eine Waffenruhe verkündet, von israelischer Seite gab es aber keine Bestätigung dafür. Im Gegenteil. In der Nacht flogen wieder vier Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel. Die israelische Armee zerstörte eine Abschussrampe, heißt es von einem Sprecher. Am Sonntagmorgen kam es offenbar zu einer kurzen Pause. Ein israelischer Armeesprecher in Tel Aviv sagte, dass es seit mehreren Stunden keine Angriffe mehr gegeben habe.