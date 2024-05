Der Populismus erstarkt, Europa steht vor einem möglichen Rechtsruck. Wie können sich die westlichen Demokratien behaupten in Zeiten von Donald Trump und Wladimir Putin? Politologe Ben Ansell macht Vorschläge.

Im Osten Europas führt Russland Krieg gegen die Ukraine, jenseits des Atlantiks droht die Wiederwahl Donald Trumps ins Weiße Haus – eine ohnehin schon brenzlige Situation für ein Europa, in dem rechte Populisten Macht und Einfluss gewinnen. Wie kann Politik wieder funktionieren, warum führen Populismus und Ideologie ins Unglück? Diese Fragen beantwortet der britische Demokratie-Experte Ben Ansell, Autor des Buches "Warum Politik so oft versagt", im Interview.

t-online: Professor Ansell, warum versagt Politik so oft? Sie haben ein ganzes Buch über diese Frage geschrieben.

Ben Ansell: Politik ist ein ziemlich heikler Begriff. Manche Menschen fühlen sich an korrupte Machenschaften von Politikern erinnert und sind davon eher abgestoßen, andere verbinden mit Politik die Chance, kollektiv das zu erreichen, was individuell nicht möglich ist. Womit wir beim Kern des Problems sind: Wir sind Individuen, die aber kollektiv handeln müssen. Dafür ist es aber notwendig, unseren Egoismus zu überwinden. So lautet übrigens der Untertitel meines Buches.

Das klingt, als wenn die westlichen Gesellschaften Therapiebedarf hätten?

Tatsächlich verstehe ich mein Buch als eine Art Angebot einer Therapie. Demokratie, Gleichheit, Solidarität, Sicherheit und Wohlstand: Das sind die Ziele, um deren Erreichung die Menschheit seit langer Zeit ringt, angesichts der globalen Erwärmung und anderer Krisen müssen wir noch viel stärker darum kämpfen. Ohne Politik wird es nicht gehen, sie könnte unsere letzte Hoffnung sein.

Immer mehr Menschen wenden sich allerdings von der Politik ab, der sie keine Lösungen für die Probleme der Gegenwart zutrauen. Was tun?

Tatsächlich wird genau andersherum ein Schuh draus. Wann scheitert Politik tatsächlich? Wenn wir versuchen, Politik ohne Politik zu machen. Wir suchen stattdessen Lösungen etwa in Form technologischen Fortschritts oder politischer Quacksalber und Technokraten, die uns einreden wollen, dass es besser wäre, die Politik loszuwerden. Davor kann ich nur warnen: In unserem Zeitalter des Populismus ist die Versuchung groß, derart simpel erscheinende Auswege aus all den chaotischen Meinungsverschiedenheiten zu suchen. Aber so einfach ist es nicht.

Tatsächlich wirkt die Politik oft überfordert angesichts der multiplen Herausforderungen. Ist die Welt zu komplex geworden?

Können Sie mir einen Ort nennen, an dem die Dinge funktionieren? Diese Frage hat mir einmal jemand gestellt. Die Antwort ist schwierig, denn nirgendwo auf der Welt scheinen die Menschen wirklich glücklich zu sein.

Ben Ansell, Jahrgang 1977, lehrt Politikwissenschaften am Nuffield College der Universität Oxford. Ansell gehört zu den führenden Demokratie-Forschern, gerade erschien sein Buch "Warum Politik so oft versagt. Und warum das besser wird, wenn wir unseren Egoismus überwinden".

Besonders nicht in den westlichen liberalen Gesellschaften. Woran liegt das?

Wir haben eine Periode der Geschichte hinter uns gelassen, in der es mit den USA lediglich ein wirklich mächtiges Land auf diesem Planeten gegeben hat. Mittlerweile zählt der Wille der Vereinigten Staaten weit weniger, es existiert eine Vielzahl umtriebiger und aggressiver Konkurrenten für das System, mit dem Amerikaner und Europäer aufgewachsen sind. Hinzu tritt die Stagnation des Wirtschaftswachstums in vielen westlichen Ländern seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten.

Damals fand sich die Lösung anstehender Probleme im Geldbeutel?

So lässt es sich ausdrücken. Frühere Generationen, einschließlich der Babyboomer, konnten mit politischen Konflikten umgehen, indem sie mit der Gegenseite zu einer finanziellen Übereinkunft kamen. Das ist heute viel schwieriger. Wobei ich das Argument nicht gelten lasse, dass die Welt heute von mehr Konflikten geplagt wird als früher. Auch in der Vergangenheit gab es Krisen zuhauf. Aber Deutschland erlebt im Moment tatsächlich etwas Neues.

Worauf spielen Sie an?

Die deutsche Politik macht gerade etwas durch, was sie seit 1945 nicht mehr erlebt hat. Ähnliches gilt auch für Europa: Wahlen werden von Populisten bestimmt. Für Deutschland ist das ein besonderer Schock, weil das Land lange Zeit Stabilität erlebt hat. Nehmen wir eine Phase der USA zum Vergleich: 1963 wurde Präsident John F. Kennedy erschossen, fünf Jahre später sein Bruder Robert, der ebenfalls ins Weiße Haus einziehen wollte. Ebenfalls 1968 brachte ein Attentäter den Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. um, während weiterhin der Krieg in Vietnam herrschte. Präsident Richard Nixon trat dann 1974 wegen der Watergate-Affäre zurück. Das war überaus dramatisch.