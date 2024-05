Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, so Gates. "Ich bin unglaublich stolz auf die Stiftung, die Bill und ich zusammen aufgebaut haben." Sie kündigte an, ihre Zukunftspläne bald mitteilen zu wollen. So viel aber wird deutlich: Sie möchte sich dem Schutz und den Rechten von Frauen und Mädchen in den USA und der ganzen Welt widmen. "Gemäß meiner Vereinbarung mit Bill werde ich beim Ausscheiden aus der Stiftung zusätzliche 12,5 Milliarden Dollar für meine Arbeit zugunsten von Frauen und Familien zur Verfügung haben", teilte sie mit.