Mitten im Ukraine-Krieg tauscht Wladimir Putin überraschend seinen Verteidigungsminister aus. Was steckt dahinter?

Sie gelten als enge Vertraute, die in der Vergangenheit auch privat viel Zeit miteinander verbrachten. Kremlchef Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu gingen gemeinsam in Sibirien auf die Jagd, saßen oberkörperfrei beim Angeln am See, spielten Eishockey miteinander. Schoigu war nicht nur viele Jahre ein Mann in Putins Schatten, er zählte bislang auch zu den wichtigsten Weggefährten des russischen Präsidenten. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stand auch der Verteidigungsminister immer wieder in der Kritik, doch Putin hielt stets an ihm fest. Bis jetzt.

Nach Putins Wahlsieg im März wird Schoigu im Zuge der Regierungsbildung in Russland nicht erneut Verteidigungsminister werden. Sein Nachfolger soll der bisherige Vizeregierungschef Andrej Beloussow werden – ein Zivilist und Ökonom. Das kommt durchaus überraschend.

Zwar hatten Experten erwartet, dass Putin mit der neuen Regierungsbildung ein Zeichen des Aufbruchs setzen wollte. Doch Schoigu galt viele Jahre als unantastbar. Der russische Präsident zielt nun mit diesem Paukenschlag einerseits auf die Festigung seiner Macht in Russland, weil er mit Beloussow einem weiteren Vertrauten zum Aufstieg verhilft. Andererseits zeigt die Absetzung von Schoigu auch, dass Putin mit dem Verlauf des Ukraine-Krieges nicht so zufrieden ist, wie er es öffentlich kommuniziert.

Naive Invasion in der Ukraine

Als Verteidigungsminister ist Schoigu in den vergangenen zwei Jahren zu einem der Gesichter dieses Krieges geworden. Das schließt auch aus Perspektive des Kremls die zahlreichen Misserfolge mit ein. So scheiterte der Vormarsch der russischen Armee auf Kiew, Soldaten der russischen Armee und der Nationalgarde starteten die Invasion schlecht ausgerüstet und rückten teilweise in ungepanzerten Fahrzeugen in die Ukraine ein. Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace berichtete, dass Schoigu ihm kurz vor dem Beginn des russischen Angriffs in Moskau sagte, dass die Ukraine nicht kämpfen werde.

Eine Fehleinschätzung, die Tausenden russischen Soldaten das Leben kostete.

Putin ließ stets Spekulationen zu, er sei im Vorfeld des Ukraine-Krieges falsch informiert gewesen. Öffentlich war Schoigu oft der Sündenbock. Und dessen ärgster Feind war der einstige Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin. In wütenden Audiobotschaften beschimpfte er den Minister als "Drecksack" und "alten Clown". Schoigu und nicht Putin war das Ziel von Prigoschins Meuterei im Juni 2023: "Dieses Schwein wird verhaftet", sagte Prigoschin, der später bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben kam, bevor er seine Männer nach Moskau schickte.

Prigoschins Anschuldigungen verfingen in Teilen der russischen Öffentlichkeit und im Militär. Mit der Absetzung von Schoigu befreit sich Putin nun auch von dem Nimbus des Versagens.

Der Kreml militarisiert die russische Öffentlichkeit derzeit immer weiter und befeuert das Narrativ, dass es Russland in der Ukraine mit dem kollektiven Westen aufnehmen kann. Dafür lässt Putin westliche Panzer in Moskau ausstellen, an dieses sowjetische Erbe möchte er anknüpfen. Und dafür braucht der russische Präsident ein Aufbruchsignal, das er nun wohl mit der Regierungsbildung setzen wollte. Schoigu konnte als Verteidigungsminister eben nicht mehr zum Gesicht dieses russischen Patriotismus werden.

Militärische Erfolge kommen zu spät für Schoigu