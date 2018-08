Was bezweckt Trump mit den neuen Sanktionen?

Nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt haben, treten nun die US-Sanktionen gegen Teheran in Kraft. Was ist Trumps Ziel? Fünf Fragen, fünf Antworten.

Es waren deftige Worte in Großbuchstaben: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen zu spüren bekommen, die nur wenige in der Geschichte jemals zu spüren bekommen haben." Das schrieb US-Präsident Donald Trump Ende Juli auf Twitter an die Adresse des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani. Der Iran ließ sich nicht einschüchtern.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!