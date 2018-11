Massiver Granatbeschuss

Radikale Palästinenser nehmen Israel unter Feuer

12.11.2018, 22:25 Uhr | dpa, dru

Erneut spitzt sich die Lage rund um den Gazastreifen zu. Nach einem tödlichen Feuergefecht am Sonntag feuern radikale Palästinenser Hunderte Granaten auf Israel. Ein Bus wird getroffen.

Militante Palästinenser haben seit dem Morgen mehr als 300 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben der israelischen Armee schlugen die meisten Geschosse in offenem Gelände ein, etwa 60 wurden vom Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen. Einige aber gingen in Städten wie Aschkelon, Sderot und Ofakim nieder. Mehrere Gebäude gerieten in Brand. Der israelische Rettungsdienst sprach zunächst von sechs Verletzten.

Das Video von Channel 10 News soll ein Feuer nach einem Raketeneinschlag in Sderot zeigen.

הסלמה בדרום | תיעוד נוסף של השריפה שפרצה בשדרות כתוצאה מנפילת רקטה @OrHeller pic.twitter.com/hTAp5inluj — חדשות עשר (@news10) November 12, 2018

Ein israelischer Bus wurde direkt von einem Geschoss getroffen und ging in Flammen auf. Laut der Zeitung "Haaretz" wurde bei dem Angriff ein 19-jähriger Soldat schwer verletzt.

Von Granate getroffen: Der israelische Bus brannte nach dem Beschuss komplett aus, ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt. (Quelle: Tsafrir Abayov/AP/dpa)

In der Region um den Gazastreifen heulten den ganzen Tag über die Sirenen. Israelische Kampfjets griffen als Reaktion auf den Beschuss Dutzende Ziele in Gaza an. Dabei kamen nach palästinensischen Angaben drei Menschen ums Leben – zwei Mitglieder der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) in Beit Lahia im Norden des Palästinensergebietes, eine dritte Person nahe Rafah im Süden. Neun weitere Menschen wurden verletzt.

Sieben Tote bei Feuergefecht im Gazastreifen

Die neuerliche Serie von Raketenangriffen folgt einen Tag nach einem blutigen Feuergefecht im Gazastreifen, bei dem am Vorabend sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden waren. Nach Angaben der in dem Küstenstreifen herrschenden Hamas starb bei dem Einsatz einer israelischen Spezialeinheit nahe Chan Junis auch der Hamas-Kommandeur Nur Baraka. Den Angaben zufolge verantwortete er den Bau von Tunneln, Raketenangriffe auf Israel sowie Angriffe auf israelische Soldaten.

Massive Explosion nach einem Luftschlag der israelischen Armee auf den Hamas-Sender Al-Aqsa TV. (Quelle: Adel Hana/AP/dpa)

Der jüngste Gewaltausbruch nährte die Sorge vor einer neuen größeren Eskalation zwischen Israel und der Hamas. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten teilte mit, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe angesichts der Sicherheitslage im Süden Israels seinen Besuch in Frankreich verkürzt.





Seit März sind bei teilweise gewaltsamen Protesten an Grenze des Gazastreifens zu Israel nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums mehr als 220 Palästinenser getötet worden. Die Demonstranten fordern eine Aufhebung der seit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden Gaza-Blockade sowie eine Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge in Gebiete, die heute zu Israel gehören.

In einer früheren Version dieses Artikels zeigten wir ein Foto, das den von einer Rakete getroffenen Bus zeigen sollte. Das Foto wurde vom Sprecher des israelischen Außenministeriums auf Twitter verbreitet. Tatsächlich zeigte es einen länger zurückliegenden Vorfall.