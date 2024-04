Nach dem Angriff auf Ziele im Iran vermeidet das Mullah-Regime Schuldzuweisungen. Das Land bleibe jedoch ein Sicherheitsrisiko, sagt ein Experte. Daran hätten auch Europa und die USA ihren Anteil.

In der Nacht zu Freitag erschüttern Explosionen die iranische Stadt Isfahan. Schnell verbreitet sich die Nachricht rund um den Globus. Ist das der erwartete Gegenschlag Israels nach dem massiven iranischen Angriff der vergangenen Woche? Die Antwort auf diese Frage scheint nicht ganz einfach zu sein. Sowohl das islamische Regime in Teheran als auch die israelische Regierung treffen dazu nur uneindeutige Aussagen.

Für den Nahen Osten sind solche Nachrichten keine guten. Die Furcht vor einer Ausweitung der Gewalt wächst, die Lage ist angespannt – und die israelische Regierung wirkt international isoliert. Der Sicherheitsexperte Nico Lange meint: Regierungschef Benjamin Netanjahu stecke in einer Zwickmühle aus außen- und innenpolitischen Interessen. Nach etlichen Schlichtungsversuchen der USA seien jetzt vor allem die Europäer gefragt, erklärt Lange im Interview mit t-online.

t-online: Herr Lange, nach dem Angriff auf den Iran ist die Lage unübersichtlich. Israel möchte sich offenbar nicht dazu bekennen, und Iran will seinen Erzfeind nicht verantwortlich machen. Wie bewerten Sie die Situation?

Nico Lange: Es sieht ganz danach aus, dass beide Länder sich stillschweigend darauf geeinigt haben, es dabei bewenden zu lassen, zumindest was die direkten zwischenstaatlichen Schläge betrifft. So verstehe ich es zumindest.

Wie kann das sein? Noch am Donnerstag drohte der iranische Außenminister mit "maximaler Härte".

Von der Bewertung der Frage nach dem Täter durch den Iran hängt nun vieles ab. Wenn das Regime einen Angreifer klar benennt, dann muss es Konsequenzen geben. Das versucht man momentan zu vermeiden. Es ist aber immer noch so, dass der Iran viele Möglichkeiten hat.

(Quelle: Tobias Koch) Zur Person Nico Lange (49) ist Politikberater und Publizist. Von 2019 bis 2022 führte Lange den Leitungsstab im Bundesverteidigungsministerium. Aktuell ist er Senior Fellow der Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz und Senior Fellow for Transatlantic Security and Defense beim Think Tank CEPA in Washington, D.C.

Welche wären das?

Es bleibt dabei, dass der Iran viele Proxys – also bewaffnete Gruppen, die im Sinne des Iran agieren – rund um Israel ausgebildet und ausgestattet hat. Die Hisbollah im Libanon und die Huthi-Rebellen im Jemen sind nur zwei Beispiele. Im Irak und in Syrien etwa gibt es zahlreiche weitere Milizen. Auch wenn Teheran sich also entschließt, selbst keine Raketen auf Israel abzufeuern, könnte das Regime diese Gruppen dazu animieren, Israel weiter anzugreifen.

Sie erwarten also keine direkte Reaktion des iranischen Regimes, so wie es auch ein Regierungsvertreter schon ausgeschlossen hat?

Zunächst einmal gibt es keinen Grund, dem Mullah-Regime irgendetwas zu glauben. Man muss da aufpassen und genau einordnen, was aus Teheran zu hören ist. Das war schon bei dem angeblichen israelischen Angriff auf ein Konsulat in Damaskus so. Tatsächlich haben die Israelis eine Kommandozentrale mit Generälen bekämpft, die neben dem Konsulat stand. Teheran hat da geschickt die Debatte beeinflusst. Es ist noch früh für Bewertungen, aber derzeit scheint es so, als habe sich der Iran gegen eine weitere direkte Welle aus Drohnen und Raketen entschieden.

Bisher scheint die sicherheitspolitische Logik im Nahen Osten jedoch auf Aktion und Reaktion zu beruhen. Daher kommen ja die Befürchtungen eines Flächenbrands.

Ich sehe das anders. Ich denke, dass Worte wie "Flächenbrand", "Gewaltspirale" oder eine "sich zuspitzende Lage" die Situation nicht adäquat beschreiben. Wir in Europa reagieren damit fast schon ritualisiert auf die Vorgänge in der Region. Fakt ist: Der Iran ist ein Sicherheitsrisiko für Israel. Und wir haben mit unserer Iran-Politik nicht dazu beigetragen, dass diese Bedrohung geringer geworden ist. Man muss sich strukturell damit beschäftigen, wie man dieses Sicherheitsrisiko angeht, das vom Iran ausgeht.

Haben Sie dahingehend Vorschläge?