Luxus am Wohnort Katar

"Haben ihre Kinder in Privatschulen untergebracht"

Hanija empfing dort in der Vergangenheit Vertreter Russlands und Chinas ebenso wie den iranischen Außenminister. Und auch außerhalb der Räumlichkeiten lebt die Hamas-Führung im Luxus. So berichtete Suheib Yusef, der abtrünnige Sohn eines einstigen Hamas-Führers, 2019 dem Fernsehsender Channel 12 über die Anführer der Terrororganisation: "Sie haben ihre Kinder in Privatschulen untergebracht, ihre Familien in Luxusvillen an der türkischen Küste. Wenn sie essen gehen, dann nur in den feinsten Lokalen, wo man für einen Gang bis zu 200 Dollar hinlegt." Hanija ist häufiger im Privatjet unterwegs, um in die Türkei zu pendeln. Erst am Samstag empfing ihn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan.