Blick zurück nach vorn: Israel wird 76 und ist als Atommacht aus der Region nicht zu vertreiben. Dieser Einsicht verschließt sich eigentlich nur noch der Iran, die Schutzmacht der Palästinenser.

Manchmal hilft es ja, in die Vergangenheit zu gehen, um einen Konflikt besser zu verstehen. Ich glaube nicht, dass man aus der Geschichte lernen kann, aber zum Begreifen trägt sie zweifellos bei. Zum Beispiel fällt auf, welche Bedeutung Zahlen in dieser Region haben.

Im Jahre 1880, als jüdische Siedler aus Polen und dem Zarenreich vor Pogromen in einem ersten Schub hierher flohen, lebten rund 25.000 Juden und 400.000 Fellachen und Nomaden in Palästina. Übrigens war Palästinenser damals ein Sammelbegriff für alle Muslime, Juden und Christen, die hier ansässig waren. Die Herrschaft übte 500 Jahre lang das Osmanische Reich aus. Nach 1918 war Großbritannien die Mandatsmacht im Auftrag des Völkerbundes.

(Quelle: privat-bilder) Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen bei der "Zeit" und dem "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Das Zahlenverhältnis zwischen Juden und Arabern veränderte sich auch schon vor der Shoah, was den arabischen Teil beunruhigte und immer wieder zu Aufständen anstachelte. Sie befürchteten, sie würden in die Minderheit geraten und an Einfluss verlieren. Als die UN im Jahr 1947 das Land aufteilten, standen 700.000 Juden 1,2 Millionen Arabern gegenüber. Das waren nun zwei gegensätzliche Nationalbewegungen in wachsender Unversöhnlichkeit.

In der Existenz bedroht

Der Zufall fügt es, dass Israel in Kürze den 76. Jahrestag seiner Staatsgründung feiern wird. Am Nachmittag des 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion in Tel Aviv die Gründung des Landes, das nach längerem Hin und Her Israel getauft wurde. Noch in der Nacht rückten die Armeen Ägyptens, Jordaniens, des Libanons, des Iraks und Syriens auf das Gebiet des neuen Staates vor – die geballte arabische Macht des Nahen Ostens.

Vom Tag der Gründung an war Israel in seiner Existenz bedroht. Der Krieg war seither immer eine reale Möglichkeit. Zugleich veränderten die Kriege immer wieder die Grenzen. Der Sinai kam hinzu und wurde zurückgegeben, auch die Golan-Höhen gab Israel wieder her. Der Streifen Land an der Küste, der Gaza heißt, fiel Israel zu, den es später an die Palästinenser übergab. Im Westjordanland entstanden zahllose völkerrechtswidrige Siedlungen; heute leben 700.000 Menschen dort. Und natürlich Jerusalem.

Die arabischen Nachbarländer unterlagen im letzten Krieg im Jahr 1973 gegen Israel militärisch und zogen ihre Konsequenzen. Danach gingen Ägypten und Jordanien zur Anerkennung des Landes über, das sich nicht ins Meer treiben ließ. Die Emirate am Golf und Bahrain folgten später. Im Hintergrund signalisiert Saudi-Arabien bereits seit einiger Zeit eine gewisse Bereitschaft zur Anerkennung.

Palästinenser verlieren nicht die Hoffnung

Der Jahrestag der Gründung Israels ist für die Palästinenser der Jahrestag der Katastrophe. In diesem Krieg verloren sie nicht nur Land und Häuser, sondern auch ihre Heimat. Denn rund 700.000 von ihnen flohen oder wurden vertrieben. Sie gingen nach Jordanien oder in den Libanon, leben heute noch in Flüchtlingslagern. Knapp 170.000 blieben damals als Minderheit in Israel.

Von Krieg zu Krieg verloren die Palästinenser nicht nur die Hoffnung auf baldige Rückkehr in ihre Heimat, sondern auch Verbündete, die ihre Sache zur eigenen machten. Auch daran werden sie am 14. Mai denken. Wer ist ihre Schutzmacht? Welches Land übt sich nicht in Versöhnlichkeit mit Israel?

Der Iran. Kurz vor dem 14. Mai sandte der Iran Hunderte Drohnen und Raketen nach Israel. Die Propaganda zeigte ein Video, das anfliegende Marschflugkörper über der Al-Aksa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg zeigte, einem islamischen Heiligtum, von dem aus Mohammed gen Himmel geritten sein soll. Seht her, das war die Botschaft, wir befreien Jerusalem, wir sind imstande, Israel zu schlagen und zu zerstören.

Beispiellose und begrenzte Angriffe

Dieser Angriff war genauso beispiellos wie auch der Gegenangriff auf die iranische Stadt Isfahan, in der wichtige militärische Anlagen des Iran stehen (mehr dazu lesen Sie hier). Beide Angriffe waren aber auch begrenzt, kamen sie doch mit Ankündigung und zielten auf die militärischen Stützpunkte ab, wobei hier wie dort der Flugabwehr genügend Zeit zum Abschuss der Drohnen und Raketen blieb. Dennoch sandte auch Israel eine Botschaft: Wenn wir wollen, können wir eure Atomanlagen angreifen, gebt euch keinem Größenwahn hin.