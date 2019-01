Israel attackiert iranische Ziele in Syrien

Das israelische Militär hat bestätigt, mehrere Stellungen in Syrien angegriffen zu haben. Die Aktion war demnach gegen iranischen Revolutionsgarden gerichtet.

Israels Armee hat in einem seltenen Schritt Angriffe auf iranische Ziele im benachbarten Syrien eingeräumt. "Wir haben damit begonnen, Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden zu attackieren", verkündete die Armee in der Nacht zum Montag auf ihrer offiziellen Twitter-Seite.



Die Al-Kuds-Brigaden sind die Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden und werden vor allem im Ausland eingesetzt. "Wir warnen das syrische Militär vor dem Versuch, israelische Streitkräfte oder israelisches Staatsgebiet zu schädigen", hieß es weiter in der Twitter-Botschaft. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana wurde das Luftabwehrsystem des Landes gegen den Beschuss aus Israel eingesetzt.

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.