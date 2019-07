Dramatische Lage im Mittelmeer

Salvini verweigert "Alex" die Einfahrt – zweites Schiff sucht Hafen

Der Streit um die "Sea-Watch 3" ist noch nicht ganz vorbei – da kreuzt das nächste Rettungsschiff vor dem italienischen Lampedusa. Und bereits ein weiteres Schiff hat über 65 Menschen aufgenommen.



Kurz nach der Eskalation um die "Sea-Watch 3" und ihre Kapitänin Carola Rackete darf erneut ein Rettungsschiff nicht in Italien anlaufen. Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea wird in Italien seit dem Morgen die Einfahrt verweigert. Am Donnerstagabend hatte die Crew 54 Menschen aus Seenot in libyschen Gewässern gerettet und auf der Suche nach einem sicheren Hafen Kurs nach Norden genommen. Bei der Rettungsleitstelle in Rom wurde um Landeerlaubnis in Lampedusa gebeten.



Salvini droht den Rettern

Dort angekommen zeichnet sich allerdings auch nach Stunden noch immer kein Entgegenkommen der italienischen Regierung ab, die Rettungsschiffen kategorisch die Einfahrt verwehren will. Der rechtsextreme Innenminister Matteo Salvini drohte bereits, seine Regierung werde alles tun, um zu verhindern, dass Italien zu einem "Hafen für Schlepper" werde. Erst vor Kurzem hatte die Sea-Watch-Kapitänin Rackete nur unter Missachtung des Einfahrverbots anlanden können. Sie wurde festgenommen, ein Gericht ließ weite Teile der Vorwürfe später aber fallen. Nun will sie Salvini wegen Verleumdung verklagen.

Das Gericht befand weiter, Salvinis Sicherheitsdekret nicht auf Rettungsschiffe anzuwenden. Das unterstützt die Sicht der Crew auf der "Alex", die das Dekret als illegitim bezeichnet und sich durch internationales Recht gebunden fühlt, Lampedusa anzulaufen.

An Bord des Segelschiffes befinden sich, wie Bilder der Organisation zeigen, auch schwangere Frauen und kleine Kinder. Deswegen sei es nicht möglich, ein Angebot Maltas anzunehmen, die weitere Fahrt dorthin zu unternehmen. Das Boot biete keinen ausreichenden Schutz. Man sei allerdings bereit, die Geretteten der italienischen oder maltesischen Küstenwache zu übergeben.



Zweites Schiff sucht sicheren Hafen

Ein weiteres Schiff der Hilfsorganisation Open Arms kam der "Alex" zu Hilfe und übernahm kurzfristig die medizinische Versorgung der Menschen an Bord – auch ihnen wurde aber die Weiterfahrt nach Malta aus politischen Gründen verwehrt.



Malta hatte angeboten, die Geretteten aufzunehmen, sollte Italien sich bereit erklären, im Gegenzug Flüchtlinge aus Malta einreisen zu lassen. Bislang reagierte die italienische Regierung offenbar nicht auf das Angebot.







Derweil hat ein zweites Rettungsschiff, die deutsche "Alan Kurdi" der Organisation Sea-Eye, 65 Menschen vor Libyen in internationalen Gewässern gerettet. Die Rettungsleitstellen in Libyen, Italien, Malta und Deutschland seien informiert worden. Das Einsatzzentrum in Bremen habe das Auswärtige Amt eingeschaltet. Auch für die Menschen an Bord des deutschen Schiffes zeichnet sich bislang noch keine Lösung ab.