Eskalation vor Italiens Küste

Ohne Erlaubnis – Rettungsschiff "Alex" fährt nach Lampedusa ein

Das Rettungsschiff "Alex" setzt mit 46 Geretteten trotz Verbots Segel auf Lampedusa. Die Retter missachten das Dekret von Italiens Innenminister. Die deutsche "Alan Kurdi" liegt ebenfalls vor der Küste.

Während das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" noch vor der italienischen Küste kreuzt und auf eine Verhandlungslösung hofft, setzt sich die italienische "Alex" über das Einfahrtsverbot in italienische Gewässer hinweg. Die Organisation teilt mit, die Crew habe Segel auf Lampedusa gesetzt, den einzig sicheren Hafen. Die hygienische Situation an Bord sei unerträglich. Seit über 24 Stunden wird dem Schiff das Anlanden in Italien verwehrt. An Bord sind den Angaben zufolge 46 Geflüchtete und die Crew.

Freitag war noch Verhandlungslösung in Sicht

Am Freitag hatte es noch geheißen, eine Verhandlungslösung zeichne sich ab. 13 Menschen, darunter schwangere Frauen, waren von der italienischen Küstenwache an Land gelassen worden. Das Segelschiff sollte aber Malta ansteuern. Die Crew der Hilfsorganisation Mediterranea lehnte das ab – das Schiff sei mit so vielen Passagieren für die weitere Fahrt nach Valetta nicht ausgelegt.



Eigentlich befindet es sich nur auf Beobachtungsmission und ist nur für 18 Menschen zugelassen. Die Menschen seien den Witterungsbedingungen hilflos ausgeliefert. Bilder zeigten, wie die Crew die Personen an Bord mit Planen vor der Sonne zu schützen versuchte. Die Fahrt nach Malta sei zu gefährlich, teilte die Organisation mit.



Man sei aber bereit die Menschen der italienischen oder maltesischen Küstenwache zu übergeben – das ist offenbar nicht geschehen. Zuvor hatte Malta der Aufnahme zugestimmt, allerdings nur unter der Bedingung, dass Italien die gleiche Anzahl Flüchtlinge aus Malta übernehme. Nun erklärte die Crew schließlich den Notfall und steuert nach eigenen Angaben auf Lampedusa zu.

"Alan Kurdi" 13 Seemeilen vor Lampedusa

Derweil steuert das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye mit 65 Migranten an Bord vorerst nicht in italienische Hoheitsgewässer an. Das sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler am Telefon der Nachrichtenagentur dpa. "Wir beachten erstmal dieses Verbot", versicherte Isler. Ohne triftigen Grund werde Sea-Eye nicht dagegen verstoßen.

"Alan Kurdi": Das deutsche Schiff hat zahlreiche Gerettete an Bord (Archivbild).

Zuvor hatte die Crew aber bereits erklärt, sich nicht einschüchtern lassen zu wollen. "Das Seerecht gilt, auch wenn manche Regierungsvertreter das nicht wahrhaben wollen", schrieb die Hilfsorganisation im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die "Alan Kurdi" hatte am Freitag nach Sea-Eye-Angaben 65 Migranten in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot gerettet. Einige Stunden später nahm das Schiff Kurs auf Lampedusa. Derzeit liegt das Rettungsschiff etwa eine Seemeile vor den italienischen Hoheitsgewässern und rund 13 Seemeilen vor der italienischen Insel.

Im Bundesinnenministerium war am Freitag bereits ein Brief des rechtsextremen italienischen Innenministers Matteo Salvini eingegangen. Darin drängt er Bundesinnenminister Horst Seehofer, Verantwortung für die "Alan Kurdi" zu übernehmen. Italiens Häfen blieben geschlossen.

Deutschlandbot daraufhin an, Gerettete von der "Alan Kurdi" und vom Rettungsschiff "Alex" aufzunehmen – "im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung", sagte Seehofer. Dafür müssten die Schiffe allerdings zuvor anlanden. Derzeit ist nicht absehbar, dass ein anderer Hafen als Lampedusa dafür infrage käme.

Eine per Mail an die Behörden in Rom und Valletta, der Hauptstadt Maltas, geschickte Bitte der "Alan Kurdi" um Zuweisung eines sicheren Hafens für war bis Samstagvormittag ohne Antwort geblieben, sagte der Einsatzleiter weiter. Das Segelschiff "Alex" wird bereits einen Tag länger von Italiens Küstenwache blockiert.

Aus Solidarität mit den Seenotrettern im Mittelmeer sind in verschiedenen Städten in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen. In Kaiserslautern etwa beteiligten sich nach Darstellung der Veranstalter am Samstag rund 100 Menschen an einer Kundgebung der Organisation Seebrücke. In Trier versammelten sich nach Polizeiangaben knapp 150 Demonstranten, in Koblenz wurden rund 100 erwartet.

Tanker nimmt Flüchtlinge vor Griechenland auf

Unterdessen hat ein Tanker vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 57 Migranten aufgenommen, die an Bord eines Bootes nach Italien zu gelangen versuchten. Die Menschen seien wohlauf und sollten in einen griechischen Hafen gebracht werden, berichtete der staatliche griechische Rundfunk am Samstag unter Berufung auf die Küstenwache der kleinen griechischen Hafenstadt Pylos. Das Boot habe sich rund 80 Seemeilen westlich der Halbinsel Peloponnes in westlicher Richtung bewegt.







Mit von Schleusern organisierten Überfahrten aus Griechenland oder der Türkei direkt nach Italien versuchen Migranten, die weitgehend geschlossene Balkanroute zu umgehen und auf diesem Weg nach Westeuropa zu gelangen. Schleuserbanden machen damit "goldene Geschäfte", sagte ein Offizier der Küstenwache.