Russland weist deutsche Diplomaten aus

Tiergarten-Mord: Putin schlägt zurück

12.12.2019, 10:32 Uhr | rtr , dpa , job

Wladimir Putin: In Paris verriet der russische Präsident, was er von dem in Berlin ermordeten Georgier hält. (Quelle: t-online.de)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den in Berlin ermordeten Georgier als "Banditen" bezeichnet. Er soll für den Tod zahlreicher Menschen verantwortlich sein. Was mit ihm passiert sei, wisse er aber nicht, so Putin. (Quelle: t-online.de)

Russland reagiert: Das russische Außenministerium weist deutsche Diplomaten aus. Die Krise nach dem Attentat auf einen Georgier in Berlin spitzt sich damit weiter zu.

Das russische Außenministerium hat im Fall des ermordeten Georgiers den deutschen Botschafter in Moskau einbestellt und zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, wie das Außenministerium mitteilte.

Vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt in Berlin zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Hintergrund war der Mord an einem Georgier im August in Berlin. Präsident Wladimir Putin hatte schon damals eine "spiegelgenaue" Reaktion angekündigt.

Deutschland wirft Russland vor, bei den Ermittlungen in dem Mordfall nicht ausreichend zu kooperieren. Der Bundesanwaltschaft zufolge gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der Mord entweder im Auftrag staatlicher Stellen Russlands oder der Autonomen Tschetschenischen Republik verübt wurde. Russland wies jede Verwicklung in den Mordfall zurück.

Täter hatte wohl Helfer in Berlin

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ermittler davon ausgehen, dass der Attentäter vor der Tat im Berliner Tiergarten mindestens einen Helfer vor Ort gehabt haben müsse. Das sagte ein Vertreter des Generalbundesanwalts am Mittwoch im Innenausschuss des Bundestages nach Angaben von Teilnehmern einer nicht-öffentlichen Sitzung.

Neue Ermittlungen zeigen: Um das Opfer in so kurzer Zeit zu finden, muss der Täter Hilfe gehabt haben. (Quelle: Euronews)

Zur Begründung führte er demnach aus, der Täter sei frühestens einen Tag vor den tödlichen Schüssen auf Tornike K. aus Warschau in die deutsche Hauptstadt gereist. Innerhalb weniger Stunden sei es schlicht unmöglich, den Wohnort und die Gewohnheiten des Opfers auszuspähen, sowie die Flucht zu planen.



Unklar ist auch, wer dem Tatverdächtigen, der am 17. August erst von Moskau nach Paris und von dort weiter nach Polen geflogen war, die Tatwaffe vom Typ Glock 26 beschafft hat.

Der 40-jährige Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August in Berlin von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, wurde gefasst. Er sitzt seither in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.