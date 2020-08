Nach Wahl in Belarus

Erneut Gewalt gegen Demonstranten – ein Toter

10.08.2020, 23:18 Uhr | rtr, dpa, nhr, aj

Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus kommt es den zweiten Abend infolge zu Ausschreitungen in der Hauptstadt Minsk. Die Demonstranten werfen dem Staatschef Manipulation vor. Die Polizei reagiert mit Gewalt.

Nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Belarus in Weißrussland ist es zu neuen Ausschreitungen gekommen. In sozialen Medien gab es vielfach Berichte von schweren Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in mehreren Städten der Ex-Sowjetrepublik.



Im Internet kursierten Berichte, wonach die Polizei Blendgranaten abfeuerte, um die Menschen auseinanderzutreiben. In der Hauptstadt Minsk hätten Demonstranten Barrikaden errichtet. Die Polizei soll auch Gummigeschosse eingesetzt haben. Es gab auch mehrere Verletzte. Die genaue Zahl war zunächst nicht bekannt. Augenzeugen berichteten von blutüberströmten Menschen. Immer wieder waren auf Videos beim Nachrichtenkanal Telegram Schreie zu hören, wenn Demonstranten sich gegen ihre Festnahme wehrten. Dabei prügelten Polizisten auch auf Menschen ein, die am Boden lagen. Ein Demonstrant wurde laut Regierungsangaben getötet. Der Mann habe tödliche Verletzungen erlitten, als ein "Sprengsatz" in seinen Händen explodiert sei, erklärte das Innenministerium am Montag.

Die Menge der Protestler hat trotz Massenverhaftungen und massiver Einschüchterungsversuche in #Minsk nicht abgenommen. #Belarus pic.twitter.com/oaF0e1maBV — Jan-Henrik Wiebe (@jan_wiebe) August 10, 2020

Die Proteste richten sich gegen Lukaschenko, der das Land zwischen Polen und Russland schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit harter Hand regiert. An seinem vermeintlichen Sieg bei der Wahl am Sonntag mit 80 Prozent der Stimmen gibt es große Zweifel. Viele vermuten, dass das Ergebnis gefälscht wurde. Lukaschenko wird von Kritikern "letzter Diktator Europas" genannt. Seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf nur zehn Prozent. Sie erkennt das Ergebnis nicht an und verlangt eine Neuauszählung der Stimmen.

Lukaschenko soll 80 Prozent der Stimmen erhalten haben

An den Protesten beteiligten sich Tausende Menschen, die meisten in Minsk. Den Berichten zufolge soll dort das Gebäude des Geheimdienstes mit Flaschen und Eiern beworfen worden sein. Die Polizei versuchte, die Demonstranten aus dem Zentrum zu verdrängen. Ganze Straßen waren abgesperrt. Zu sehen war zudem, wie Menschen vor den Einsatzkräften wegliefen. Andere blockierten Kreuzungen. Autos fuhren hupend als Zeichen des Protestes durch die Stadt. Viele Passanten klatschten und schwenkten mit ihren Handykameras.

Aufrufe zu Protesten gegen Wahlfälschung gab es aber auch in anderen Städten des Landes. Auch von dort gab es Berichte, dass Polizisten zentrale Plätze mit Schutzgittern abgesperrt haben.



Den Protesten will sich Tichanowskaja ihrem Wahlkampfstab zufolge zunächst nicht anschließen, um die Polizei nicht zu provozieren. Berichten in sozialen Netzwerken zufolge sei die Oppositionskandidatin nach der Wahl abgetaucht. Eine Bestätigung dafür hat es bisher nicht gegeben.



BREAKING: Sviatlana #Tsikhanouskaya geht es gut, meldet ihre Kampagne "Land zum Leben" soeben via Telegram. Sie seien mit ihr in Kontakt. #Belarus — Jan-Henrik Wiebe (@jan_wiebe) August 10, 2020

Lukaschenko, der bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht ist, regiert das Land zwischen Polen und Russland mit harter Hand. Bereits in der Nacht zum Montag waren landesweit Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Es kam zu blutigen Zusammenstößen mit mehr als 3.000 Festnahmen und vielen Verletzten.

Viele Menschen im Land sind vom Internet abgeschnitten

UN-Generalsekretär António Guterres rief die Behörden in Belarus angesichts der Gewalt dazu auf, "absolute Zurückhaltung und vollsten Respekt für das Recht auf Meinungsfreiheit, friedliche Versammlungen und das Bilden von Gruppen" zu zeigen. Das Weiße Haus in Washington äußerte sich "tief besorgt". Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Kayleigh McEnany, sagte: "Wir fordern die Regierung von Belarus auf, das Recht auf friedliche Versammlung zu respektieren und keine Gewalt anzuwenden".

Schon Stunden vor den neuen Aktionen zogen die Behörden am Montag Sicherheitskräfte im Zentrum von Minsk zusammen. Nicht angeschraubte Bänke und Mülleimer an Haltestellen seien entfernt worden – wohl aus Angst, Demonstranten könnten sie gegen die Sicherheitskräfte einsetzen. Zudem seien Einkaufszentren vorzeitig geschlossen worden, berichteten Medien aus der Hauptstadt. Menschen schrieben in sozialen Netzwerken, dass das Internet gestört wird. In den Regionen außerhalb von Minsk seien die Leute den Berichten zufolge fast komplett abgeschnitten.