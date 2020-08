Tichanowskaja verlässt Belarus

Lukaschenko-Gegenkandidatin flüchtet ins Exil

11.08.2020, 08:54 Uhr | dpa, AFP, rtr

Swetlana Tichanowskaja nach ihrer Stimmabgabe am Sonntag: die belarussische Oppositionspolitikern hat das Land verlassen. (Quelle: Sergei Grits/dpa)

Swetlana Tichanowskaja ist für viele Menschen in Belarus eine Hoffnungsträgerin. Doch bei der Wahl am Sonntag erhielt sie angeblich nicht einmal zehn Prozent der Stimmen. Jetzt hat sie das Land verlassen.

Nach der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) hat die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja das Land verlassen und hält sich im EU-Land Litauen auf. Die 37-Jährige sei nun in Sicherheit, teilte der litauische Außenminister Linas Linkevicius auf Twitter mit. Ihr Stab hatte sie am Montag telefonisch nicht erreichen können, nachdem sie das Gebäude der Wahlkommission verlassen hatte.

Der Minister hatte sich am Montagabend angesichts der Gewalt in Belarus besorgt gezeigt um die Sicherheit der zweifachen Mutter. Tichanowskaja hatte am Vortag noch bei einer Pressekonferenz gesagt, dass sie im Land bleiben werde und weiter kämpfen wolle. Sie beansprucht den Sieg bei der Präsidentenwahl vom Sonntag für sich.

Tichanowskaja fühlte sich massiv bedroht

Tichanowskaja hatte sich aber auch massiv bedroht gefühlt von den Sicherheitskräften um den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko. Der 65-Jährige hat mit dem Einsatz der Armee gedroht, um seine Macht auch nach 26 Jahren für eine sechste Amtszeit zu verteidigen. Tichanowskaja hatte zuvor auch ihre Kinder außer Landes bringen lassen. Ihr Mann Sergej Tichanowski, ein regierungskritischer Blogger, sitzt in Haft. Tichanowskaja war an seiner Stelle bei der Wahl angetreten und hatte als einzige Oppositionelle eine Zulassung als Kandidatin erhalten.





Die belarussische Polizei ging in den vergangenen Tagen gewaltsam gegen Demonstranten vor. Auch der Nacht zu Dienstag kam es bei Demonstrationen wieder zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei. Tausende Menschen waren auf den Straßen unterwegs, die meisten davon in der Hauptstadt Minsk. Für Dienstagabend sind erneut Proteste angekündigt. Unklar ist, wie Staatschef Alexander Lukaschenko darauf reagieren wird und wie sich die Ausreise Tichanowskajas auf die Stimmung der Menschen auswirkt.

Die EU kritisierte – ebenso wie die Bundesregierung, Frankreich und Großbritannien – einen "unverhältnismäßigen und inakzeptablen Einsatz staatlicher Gewalt" am Rande der Abstimmung. Westliche Beobachter stuften die Abstimmung – wie alle anderen Wahlen seit 1995 in dem Land – als weder frei noch fair ein.