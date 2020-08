Regierungskritiker im Koma

"Tödliches Mittel"? Widersprüchliche Aussagen im Fall Nawalny

21.08.2020, 10:23 Uhr | dpa

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf Alexej Nawalny gibt es widersprüchliche Informationen. Vertraute des Regierungskritikers erwähnen ein "tödliches Mittel", die Ärzte widersprechen.

Bei dem in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker Alexej Nawalny haben die Ärzte in Russland nach eigenen Angaben bislang keine Anzeichen einer Vergiftung festgestellt. "Bisher wurde kein Gift im Blut und Urin gefunden", sagte der stellvertretende Chefarzt des Omsker Krankenhauses, Anatoli Kalinitschenko, am Freitag vor Journalisten. Nawalnys Sprecherin hatte zuvor den Vorwurf erhoben, der Aktivist sei "absichtlich vergiftet" worden.

Widersprüchliche Aussagen bezüglich "gefährlichem Mittel"

Der Chef von Nawalnys Anti-Korruption-Fonds, Iwan Schdanow, berichtete zuvor, dass die Polizei ein "tödliches Mittel" gefunden habe. Wie das Mittel entdeckt worden sei und um welchen Stoff es sich handelt, blieb unklar. Das Gift sei allerdings nicht nur gefährlich für Nawalny, sondern auch für die Umgebung, weshalb das Tragen von Schutzanzügen angewiesen worden sei, sagte er. Dies wollten die Ärzte jedoch nicht bestätigen.

Die Mediziner teilten zudem mit, dass sich der Zustand von Nawalny verbessert habe.

Trotz Zustand: Transport nach Deutschland erzwingen?

Der 44-jährige Nawalny wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Großstadt Omsk wegen Vergiftungsverdachts behandelt. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch kritisierte, dass die Ärzte bisher keinen Transport des Patienten zur Behandlung im Ausland erlaubten. Sie rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf, um den Transport zu erzwingen. Nawalny soll in Deutschland behandelt werden.