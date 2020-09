Grenzschließung angekündigt

Lukaschenko wirft Polen und Litauen Kriegsvorbereitung vor

18.09.2020, 06:52 Uhr | AFP, dpa

Alexander Lukaschenko besucht einen Armee-Schießplatz in der Nähe der polnischen Grenze: Der belarussische Präsident wirft den Nachbarländern Polen und Litauen Kriegsvorbereitungen vor. (Quelle: Andrei Stasevich/BelTA/Reuters)

Mitten im Machtkampf in Belarus will Staatschef Lukaschenko die Grenzen zu Litauen und Polen schließen. Die beiden Nato-Mitglieder hätten Übles vor, behauptet der Präsident.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Schließung der Grenzen zu Polen und Litauen angekündigt. Die beiden EU- und Nato-Mitglieder seien kurz davor, einen Krieg anzufangen, sagte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag. "Darum sind wir gezwungen, die Armee von den Straßen abzuziehen, die Hälfte der Armee in Kampfbereitschaft zu versetzen und die Grenzen nach Westen zu schließen, vor allem nach Litauen und Polen", sagte er demnach.

Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus am 9. August sieht sich der seit 26 Jahren autoritär regierende Lukaschenko mit Massenprotesten konfrontiert. Hunderttausende Menschen gehen regelmäßig gegen den Präsidenten auf die Straße, werfen ihm Wahlfälschung vor und fordern Neuwahlen. Die Sicherheitskräfte im Land gehen mit großer Härte gegen die Demonstranten vor.

Lukaschenko hat der Nato vorgeworfen, in Polen und Litauen entlang der Grenze zu Belarus Truppen zusammenzuziehen. Warschau, Vilnius und die Nato wiesen seine Vorwürfe als haltlos zurück.

Direkte Sanktionen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko

Das Europaparlament sprach sich unterdessen für direkte Sanktionen gegen Lukaschenko aus. Dazu verabschiedeten die Parlamentarier am Donnerstag in Brüssel einen Entschließungsantrag. Die Strafmaßnahmen sollen demnach gegen Verantwortliche der Wahlfälschung und der Unterdrückung friedlicher Proteste richten. Die EU bereitet derzeit Sanktionen vor. Unklar war aber, ob auch Lukaschenko auf dieser Liste stehen wird. Die EU-Parlamentarier erkannten zugleich indirekt die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja als vorübergehende Repräsentantin von Belarus an.

Tichanowskaja war bei der Präsidentschaftswahl gegen Lukaschenko angetreten. Kurz nach der Wahl floh die Oppositionelle dann nach Litauen ins Exil. Am heutigen Montag trifft Tichanowskaja den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und die EU-Außenminister zu Gesprächen in Brüssel. Die EU will zudem über Sanktionen gegen Minsk beraten.