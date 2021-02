Berichte über Tote und Verletzte

Myanmar: Polizei erschießt offenbar gezielt Demonstranten

28.02.2021, 12:12 Uhr | AFP, rtr, dpa, cck

Seit Wochen demonstrieren Hunderttausende in Myanmar gegen den Militärputsch. Die Polizei geht immer härter gegen die Menschen vor.

Bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sollen mehrere Menschen getötet, verletzt und festgenommen worden sein. Das berichten Lokalmedien und Augenzeugen. In den beiden größten Städten Rangun und Mandalay sowie in Dawei und Bago sollen mindestens neun Menschen durch Polizeigewalt gestorben sein, berichtete die Zeitung "The Irrawaddy". Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

Der Polizei wird vorgeworfen zunächst mit Gummigeschossen und Tränengas, später mit scharfer Munition gegen Demonstranten vorgegangen zu sein. Dabei soll Demonstranten gezielt in den Kopf geschossen worden sein, berichtete das Online-Portal "Myanmar Now". Der Sender CNN sprach vom bislang blutigsten Tag seit dem Militärputsch vom 1. Februar.

Angriffe auf Journalisten

Die Proteste richten sich gegen das Militär. Auf Bildern, die von "Frontier Myanmar" verbreitet werden, sind Demonstranten zu sehen, die in der Innenstadt von Rangun Barrikaden errichtet haben. Manche tragen Schilder, auf denen steht: "Schützt das Volk. Schützt die Demokratie".

Wie kam es zum Militärputsch in Myanmar? In Myanmar hat das ohnehin einflussreiche Militär Anfang Februar die Kontrolle übernommen und die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi entmachtet. Die Militärs begründen das mit angeblichem Wahlbetrug bei der Wahl vom November, die die Partei der früheren Freiheitsikone Suu Kyi haushoch gewonnen hatte. Belege gibt es nicht. Seitdem kommt es regelmäßig zu Protesten in dem Land, gegen die die Polizei immer massiver vorgeht.

In der Innenstadt von Rangun begannen Polizisten schon wenige Minuten vor dem geplanten Beginn der Proteste, die Menschen gewaltsam auseinanderzutreiben. "Als wir eintrafen, begann die Polizei ohne Vorwarnung zu schießen", berichtete die 29-jährige Grundschullehrerin Amy Kyaw. Einige ihrer Kollegen seien verletzt worden, andere hätten sich in den Häusern in der Nachbarschaft in Sicherheit gebracht.

In der am Oberlauf des Irrawaddy-Flusses gelegenen Stadt Myitkyina wurde mindestens ein Journalist von Polizisten geschlagen und festgenommen, als er die Übergriffe dokumentieren wollte, wie die Lokalzeitung The 74 Media berichtete. In Pyay im Zentrum des Landes wurde ein weiterer Reporter nach Angaben seines Arbeitgebers von einem Gummigeschoss getroffen, während er über die Proteste dort berichtete.

UN-Botschafter nach emotionaler Rede entlassen

Am Freitag hatte der Botschafter des Landes bei den Vereinten Nationen die internationale Gemeinschaft in einer emotionalen Rede aufgefordert, bei der Beendigung des Putsches zu helfen, mit der Protestbewegung sympathisiert und betont, dass er im Namen der zivilen Regierung von Aung San Suu Kyi spreche.

Daraufhin wurde er entlassen. Kyaw Moe Tun habe "das Land betrogen" und "Macht und Verantwortlichkeiten eines Botschafters missbraucht", hieß es zur Begründung laut einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders MRTV am Samstag.

"Zeit, dass die Welt mit Taten antwortet"

UN-Sonderberichterstatter Tom Andrews schrieb auf Twitter, er sei von dem Mut des Botschafters überwältigt. "Es ist an der Zeit, dass die Welt auf diesen mutigen Appell mit Taten antwortet."

Die kanadische Botschaft vor Ort zeigte sich angesichts der zunehmenden Gewalt gegen "unbewaffnete" Demonstranten entsetzt. Man gedenke der Todesopfer und Verletzten, die sich für "eine friedliche Rückkehr zu einer demokratischen Regierung in Myanmar" einsetzten, hieß es in einer Mitteilung der Botschaft auf Facebook.