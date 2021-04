Russische Provokation an der Grenze

EU sichert Ukraine "unerschütterliche" Unterstützung zu

05.04.2021, 07:27 Uhr | dpa

Klare Wort der USA: Hier bewegen sich russische Truppen derzeit an der ukrainischen Grenze und provozieren so eine Antwort aus Amerika. (Quelle: Euronews German)

Die Spannungen im Ukrainekonflikt schaukeln sich weiter hoch. Jetzt schalten sich die USA ein und richten mahnende Worte an Putin. (Quelle: Euronews German)

Truppen an ukrainischer Grenze: USA warnen Russland

Mit großer Sorge beobachtet die EU die militärischen Aktivitäten Russlands an der Grenze der Ukraine. Sollte die Situation erneut hochkochen, will die Europäische Union helfen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat der Ukraine im Konflikt mit den prorussischen Rebellen im Osten des Landes Unterstützung zugesichert. Mit großer Sorge verfolge man die russischen militärischen Aktivitäten rund um die Ukraine, schrieb Borrell am späten Sonntagabend nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba auf Twitter. "Unerschütterliche EU-Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine", schrieb er weiter. Das Thema werde mit den EU-Außenministern und Kuleba weiter diskutiert.

Zuvor hatte bereits US-Präsident Joe Biden verkündet, dass die Ukraine auf die Hilfe Amerikas für die Souveränität des Landes zählen könne. Mehr dazu lesen Sie hier.

Im ostukrainischen Konfliktgebiet Donbass hatten sich die Ukraine und prorussische Rebellen am Wochenende gegenseitig Angriffe vorgeworfen. Deutschland und Frankreich, die sich im Normandie-Format mit für eine Lösung des Ukraine-Konflikts bemühen, zeigten sich "besorgt über die steigende Zahl der Waffenstillstandsverletzungen", nachdem sich die Lage zwischenzeitlich stabilisiert habe.



"Wir beobachten die Situation, insbesondere die Bewegungen russischer Truppen, sehr aufmerksam und rufen die Parteien zur Zurückhaltung und sofortigen Deeskalation auf", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Auswärtigen Amtes und des französischen Außenministeriums.

21 tote Soldaten trotz Waffenruhe

Erhöhte Spannungen in der Ostukraine hatten zuletzt international Besorgnis ausgelöst. Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zufolge liegt die Zahl an Verstößen gegen die Waffenruhe jedoch weiter deutlich unter den Werten des Vorjahres.

Seit knapp sieben Jahren kontrollieren Aufständische Teile der Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze. UN-Schätzungen zufolge wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet. Trotz vereinbarter Waffenruhe wurden seit Jahresbeginn auf Regierungsseite mindestens 21 Soldaten getötet. Im gleichen Zeitraum sind Angaben der Separatisten zufolge etwa 23 Menschen getötet worden. Ein 2015 vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis.