Palästinensische Angriffe

Raketen aus Gazastreifen töten zwei Israelinnen

11.05.2021, 14:53 Uhr | AFP, Correctiv.org

Die Raketenangriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel haben erste Todesopfer gefordert. Zwei Frauen starben laut Angaben eines Rettungsdienstes.

Im Süden Israels sind zwei Frauen durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, starben die beiden 65 und 40 Jahre alten Frauen am Dienstag in der Küstenstadt Aschkelon. Ein Sprecher machte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten ihre Raketenangriffe auf Israel an diesem Dienstag nach Norden ausgeweitet. Nach Angaben der Armee ertönten am Dienstagmittag auch in der Hafenstadt Aschdod Warnsirenen. Die Stadt liegt nördlich von Aschkelon an der Mittelmeerküste, das zuvor massiv beschossen wurde.

Nach Angaben der Polizei gab es mindestens sechs Einschläge in Aschkelon und zwei in Aschdod. In Aschkelon wurde Medienberichten zufolge eine Schule getroffen, in der aber kein Unterricht stattfand. Die Al-Kassam-Brigaden, der militärische Flügel der im Gazastreifen herrschenden, islamistischen Hamas, bekannten sich zu den Angriffen.



Militante Palästinenser im Gazastreifen beschießen Israel seit Montagabend massiv mit Raketen. Auch in Jerusalem wurde deswegen Alarm ausgelöst. Israels Luftwaffe reagiert darauf mit Luftangriffen in dem Küstengebiet.