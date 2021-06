Angriff in Mali

Bombenanschlag auf Bundeswehr – viele Verletzte

25.06.2021, 15:26 Uhr | dpa, AFP, t-online, rtr

Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille in Mali wurden mehrere deutsche UN-Blauhelme verletzt, einige davon schwer. Ein temporäres Lager der Soldaten war Ziel des Angriffs.

Es ist einer der folgenschwersten Angriffe auf deutsche Soldaten im westafrikanischen Mali: Angreifer haben am Freitag eine Patrouille der UN-Truppe Minusma attackiert. Dabei sollen mehrere deutsche Soldaten verletzt worden sein. Die Meldungen der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters und dpa zur Anzahl der Verletzten unterschieden sich zunächst und schwankten zwischen zehn bis 15 Verletzten und drei bis 12 Schwerverletzten. Auch ein belgischer Soldat soll verletzt worden seien.



Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos bestätigte t-online, dass es sich um einen Selbstmordanschlag handele und deutsche Soldaten betroffen seien.

Der Angriff erfolgte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag etwa 155 Kilometer nördlich von Gao, wo Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert sind. Konkret wurde ein temporäres Lager in der Nähe der Ortschaft Tarkint nach "Spiegel"-Informationen von einem sprengstoffbeladenen Auto attackiert.

Die deutschen Soldaten hatten über Nacht eine sogenannte "Temporary Operating Base" (TOB) errichtet, da es bereits am Vortag bei der Begleitung malischer Soldaten zu einem minder schweren Sprengstoffanschlag gekommen sein soll, wie der "Spiegel" weiter berichtet. Ein Fahrzeug sei dabei beschädigt worden.

Luftwaffe soll Verletzte ausfliegen – 900 Deutsche im Einsatz

Wegen der großen Zahl der Verletzten mussten laut dpa auch ein französischer Militärhubschrauber und ein Helikopter der Vereinten Nationen zum Rettungseinsatz kommen. Zudem war der Rettungshubschrauber eines zivilen Vertragspartners im Einsatz.



Die Luftwaffe sei zur Rettung der Verletzten in das westafrikanische Land geschickt worden, meldet die AFP. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will sich am Nachmittag zu dem Vorfall äußern.

Derzeit sind rund 900 deutsche Soldaten an dem UN-Einsatz beteiligt. Maximal dürfen durch einen Beschluss des Bundestags 1.100 Soldaten zum Einsatz kommen. Von Gao aus werden Patrouillen zur Aufklärung ins Land geschickt, teils auch in Begleitung malischer Kräfte.

Anschlag auf französische Soldaten am Montag

Die UN-Mission Minusma soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv. 2013 schlug ein massiver französischer Militäreinsatz ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Bamako zurück. Zuletzt gab es zwei Militärputsche in dem Land.

Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.

Bereits am Montag waren sechs Soldaten der französischen Anti-Terror-Einheit Barkhane bei einem Bombenanschlag verletzt worden. Bei dem Attentat nahe der zentralmalischen Stadt Gossi waren auch vier Zivilisten verletzt worden.

Betroffenheit bei Politikern



"Meine Gedanken sind nun ausschließlich bei den Soldaten, Angehörigen und Helfern", schrieb die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.



Roderich Kiesewetter, ehemaliger Generalstabsoffizier der Bundeswehr und CDU-Abgeordneter, twitterte, er sei in Gedanken bei den Soldaten und ihren Familien. Der Vorfall zeige "wie verwundbar wir sind und wie riskant der notwendige Einsatz für unsere Bundeswehr ist". Mehr Reaktionen lesen Sie hier.