Reaktionen nach Angriff in Mali

Kramp-Karrenbauer: "Sind in Gedanken bei diesen Soldaten"

25.06.2021, 18:16 Uhr | AFP, dpa, t-online

"Militärische Operationen sind noch nicht abgeschlossen": Hier sehen Sie das ganze Statement von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zum Anschlag in Mali. (Quelle: t-online)

In Mali ist eine Patrouille der UN-Truppe Minusma attackiert worden. Dabei sind auch deutsche Bundeswehrsoldaten verletzt worden. Die Verteidigungsministerin reagiert bestürzt. (Quelle: t-online/Reuters)

In Mali ist eine Patrouille der UN-Truppe Minusma attackiert worden. Dabei sind auch deutsche Bundeswehrsoldaten verletzt worden. Nicht nur die Verteidigungsministerin reagiert bestürzt.

Bei einem Anschlag auf die Bundeswehr im westafrikanischen Krisenland Mali sind am Freitag mehrere deutsche Soldaten verletzt worden. Mehr dazu lesen Sie hier. Zahlreiche Politiker zeigen sich bestürzt über den Angriff.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach davon, dass der Anschlag zeige, welchen gefährlichen Situationen sich Soldaten der Bundeswehr aussetzen. Zu genaueren Hintergründen und Auswirkungen des Anschlags wolle man sich erst in den kommenden Tagen äußern: "Heute ist der Tag, an dem wir bei den Verletzten sind."

Das wichtigste sei für Kramp-Karrenbauer, die verletzten Soldaten zu versorgen und möglichst schnell nach Deutschland zu bringen: "Wir sind in Gedanken bei diesen Soldaten."



Die ganze Stellungnahme sehen Sie im Video oben oder hier.

"Hinterhältiger Selbstmordanschlag"

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zu dem Angriff auf die UN-Truppe geäußert: „Die Nachricht von dem hinterhältigen Selbstmordanschlag auf Soldaten in Mali hat mich erschüttert." Den Verletzten wünsche er von Herzen baldige und gute Genesung: "Mein und unser aller Dank gilt den Soldatinnen und Soldaten für Ihren gefährlichen Einsatz, bei dem sie jeden Tag in Erfüllung ihrer Pflichten Leib und Leben riskieren."

Annalena Baerbock bekundete ihr Beileid via Twitter: "Was für ein furchtbarer Anschlag auf Bundeswehr-Soldaten in Mali. Meine Gedanken sind bei den Verletzten, ihren Angehörigen und ihren Kameradinnen und Kameraden", schrieb die Grünen-Kanzlerkandidatin.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nannte den Angriff in Mali einen "feigen Anschlag". Er wünschte den Bundeswehrsoldaten gute Besserung und dankt ihnen für ihren Einsatz.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sprach von "schlimmen Nachrichten". Seine Gedanken seien bei den Verletzten und deren Familien: "Unsere Soldaten riskieren im Dienst ihr Leben. Wir können ihnen nicht genug danken!", teilte Röttgen auf Twitter mit.

Einsatz sei "brandgefährlich"

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, verlangt nach dem jüngsten Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali mehr Schutz für die Einsatzkräfte. "Dieser Anschlag zeigt, wie brandgefährlich der Einsatz in Mali ist", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

Zwar sei es für weitere Analysen noch zu früh, doch bleibe schon jetzt festzuhalten: "Eine nicht verhandelbare Voraussetzung für die Fortsetzung des Einsatzes ist die Gewährleistung der Rettungskette", sagte Wüstner. "Und grundsätzlich möchte ich daran erinnern, wie notwendig der Schutz unserer Truppen auch durch bewaffnete Drohnen ist."

Ende des Einsatzes gefordert

Die Linke hat angesichts des Angriffs ihre Ablehnung des Mali-Einsatzes betont. "Wir haben immer wieder darauf verwiesen, dass die Situation vor Ort immer problematischer wird und eine Stationierung der Bundeswehr gefährlich und falsch ist", sagte Linken-Parteivize Tobias Pflüger t-online. "Angesichts des schlimmen Anschlags zeigt sich, dass unsere Einschätzung offensichtlich nicht falsch war und ist." Daher fordere die Linke das Ende des Einsatzes. "Wir sind erschüttert, dass es zu einem Anschlag gegen Bundeswehrsoldaten in Mali gekommen ist und sind in Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen."

Ähnlich äußerte sich auch Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Er fordere den nächsten Bundestag dazu auf, die Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich zu überdenken. "Ich wünsche mir, dass der nächste Bundestag hier sehr solide, neue Entscheidungen trifft", so Bartsch.

Keine überstürzten Konsequenzen

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, sprach sich dagegen aus, nun überstürzt über Konsequenzen zu diskutieren. "Es ist nicht die Stunde der Schnellschüsse, sondern der Empathie. Für Analysen muss es später Zeit geben", sagte Nouripour t-online. "Das Wichtigste nach diesem feigen Anschlag ist die schnelle und vollständige Genesung der Soldaten."