Nach Anschlag auf Bundeswehr

Evakuation angelaufen: Soldaten werden aus Mali ausgefliogen

26.06.2021, 05:05 Uhr | dpa, AFP

Eine als fliegende Intensivstation umgebaute Bundeswehrmaschine ist am Samstag Richtung Mali abgeflogen. (Quelle: Swen Pförtner/dpa)

Eine Bundeswehrmaschine ist in der Nacht zum Samstag nach Mali aufgebrochen, um die verletzten Soldaten nach Deutschland zu bringen. Noch immer gibt es Kämpfe in dem Land.

Nach dem Anschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille in Mali sollen die dabei verletzten zwölf deutschen Blauhelmsoldaten an diesem Samstag nach Deutschland gebracht werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sie aus dem westafrikanischen Land nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden. Am frühen Samstagmorgen war ein erster Evakuierungsflug von Deutschland aus gestartet. Der Airbus A400M der Luftwaffe hob vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf nordwestlich von Hannover ab.

Der Flugzeugtyp ist als fliegende Intensivstation einsetzbar und wurde unter anderem auch in der Corona-Pandemie für die Verlegung von Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland genutzt. Die Verletzten sollten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Samstag aus dem westafrikanischen Land nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden.

13 Menschen bei Anschlag verletzt

Am Freitagmorgen um 6.28 Ortszeit hatte ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei 13 Menschen verletzt. Es handelte sich nach offiziellen Angaben um zwölf Deutsche und einen Belgier. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte noch am Freitag, von den Deutschen seien drei schwer verletzt. Die Soldaten sicherten nach UN-Angaben den Konvoi eines malischen Bataillons.

Bei einem weiteren Angriff in Mali sind am Freitag im Zentrum des westafrikanischen Krisenlandes sechs malische Soldaten getötet worden. Ein weiterer sei verletzt worden, teilte die Armee mit.

Der Angriff auf die malischen Soldaten ereignete sich nach Armeeangaben auf einem militärischen Außenposten im Dorf Boni. Die Truppen hätten auf "zeitgleich stattfindende Angriffe" in Boni am Nachmittag "energisch reagiert", teilte die Armee auf Facebook mit.

Gysi fordert Abzug der Soldaten

Nach dem Bombenanschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille im westafrikanischen Mali hat Linke-Politiker Gregor Gysi den Abzug der Soldaten gefordert. Der Einsatz sei von Anfang an falsch gewesen, sagte Gysi, der außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Man musste mit einem solchen terroristischen Angriff rechnen. Die Folgen sind schmerzhaft und extrem bedauerlich." Es sei "höchste Zeit, die Soldaten abzuziehen und sich um eine ernsthafte politische und diplomatische Vermittlung zu bemühen".

Umfrage: Deutsche wollen mehr Engagement

Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich, dass ihr Land eine größere Rolle in der Welt spielt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Zeitschrift Internationale Politik sprechen sich 54 Prozent für ein stärkeres außenpolitisches Engagement aus, 42 sind dagegen. Je jünger die Befragten, desto größer ist der Wunsch, dass Deutschland auf dem internationalen Parkett stärker mitmischt. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es 74 Prozent, bei den über 60-Jährigen dagegen nur 39 Prozent.

Auch bei den Anhängern der Grünen ist der Wunsch nach mehr außenpolitischem Engagement mit 77 Prozent besonders stark ausgeprägt, vor den Wählern der Linken (65 Prozent), der CDU/CSU (53), der SPD (51), der FDP (47) und der AfD (44).