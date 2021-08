"Werde Garantie abgeben"

Laschet verspricht Aufnahme von Afghanen – als Bundeskanzler

18.08.2021, 16:14 Uhr | dpa, t-online

Armin Laschet steht wegen seiner Aussage zu afghanischen Flüchtlingen in der Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, keine Menschen aufnehmen zu wollen. Jetzt hat der Kanzlerkandidat der Union eine Aufnahmegarantie abgegeben.

CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat für den Fall seiner Wahl die Aufnahme aller von Deutschland registrierten Ortskräfte und Vertreter der Zivilgesellschaft aus Afghanistan versprochen. Es gebe lange Listen solcher Menschen, die derzeit nicht nur in Kabul, sondern auch an anderen Stellen in Afghanistan seien, sagte Laschet am Mittwoch bei einem Wahlkampfauftritt in Oldenburg. "Ich werde als Bundeskanzler eine Garantie abgeben, dass jeder, der sich auf diesen Namenslisten befindet, der sich für Deutschland engagiert hat, in Deutschland Aufnahme findet."

Auf die militant-islamistischen Taliban müsse nach der Eroberung der Hauptstadt Kabul Druck ausgeübt werden, diesen Menschen die Ausreise zu ermöglichen, sagte der CDU-Vorsitzende weiter. Deutschland müsse sich auf die Aufnahme vorbereiten. "Wir müssen alle, die auf uns gesetzt haben, herausholen." Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident verwies auch auf die Bereitschaft seines Landes, 1.000 Frauen aus Afghanistan aufzunehmen. Die Bundestagswahl ist am 26. September.