Der bekannte russische Oppositionelle sa├č lange in einem Straflager. Nun wurde Alexej Nawalny offenbar an einen anderen Ort verlegt. Selbst enge Vertraute wissen nicht, wo er sich befindet.

Der gerade erst zu neun Jahren Haft verurteilte Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach Angaben seines Anwalts und seiner Mitarbeiter nicht mehr in dem bisherigen Straflager. "Alexej ist verschwunden, es gibt keine Angaben dazu, wo er sich befindet", sagte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Dienstagabend in der Youtube-Sendung "Populjarnaja Politika" (Deutsch: Popul├Ąre Politik). Der Anwalt habe im Straflager in Pokrow keine Auskunft dazu bekommen, wohin der 46 Jahre alte Oppositionsf├╝hrer verlegt wurde, hie├č es.