Sri Lanka ruft nach Flucht des Präsidenten den Notstand aus

Auf die Malediven abgesetzt Sri Lanka ruft nach Flucht des Pr├Ąsidenten den Notstand aus Von dpa , afp , t-online Aktualisiert am 13.07.2022 - 08:38 Uhr Lesedauer: 2 Min. Gotabaya Rajapaksa winkt den Medien zu (Archivbild): Der faktisch entmachtete Pr├Ąsident hat sich auf die Malediven abgesetzt. (Quelle: Eranga Jayawardena/AP/dpa-bilder)

Zehntausende demonstrierten in Sri Lankas Hauptstadt gegen den Pr├Ąsidenten, st├╝rmten seinen Palast. Nun hat Gotabaya Rajapaksa das Land verlassen.

Nach der Flucht von Staatschef Gotabaya Rajapaksa ist in Sri Lanka der Notstand ausgerufen worden. Die Ma├čnahme gelte landesweit, sagte der Sprecher des Ministerpr├Ąsidenten der Nachrichtenagentur AFP. Rajapaksa war am Samstag zun├Ąchst aus dem Pr├Ąsidentenpalast in Sri Lankas Hauptstadt Colombo geflohen, in der Nacht zu Mittwoch setzte er sich angesichts von Massenprotesten wegen der massiven Wirtschaftskrise auf die Malediven ab.

Eine Milit├Ąrmaschine mit Rajapaksa und seiner Ehefrau an Bord landete am fr├╝hen Morgen auf dem Hauptstadtflughafen der Malediven in Male, wie die dortigen Beh├Ârden best├Ątigten. Gegen den 73-J├Ąhrigen richteten sich die Proteste, die Demonstranten forderten seinen R├╝cktritt und den des Premierministers Ranil Wickremesinghe. Die Nachricht von Rajapaksas Ausreise l├Âste einem BBC-Bericht zufolge spontanen Jubel unter Demonstranten in Sri Lankas Hauptstadt Colombo aus.

Politisches Chaos in Sri Lanka

Infolge der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten herrscht inzwischen auch politisches Chaos in Sri Lanka. Die monatelangen Massenproteste hatten am Wochenende neue Dimensionen erreicht, als Zehntausende Menschen in Colombo gegen die Staatsf├╝hrung demonstrierten. Einigen hundert von ihnen gelang es auch, den Pr├Ąsidentenpalast und das Pr├Ąsidialamt sowie die offizielle Residenz des Premierministers zu st├╝rmen. Bilder von Demonstranten im Pool des luxuri├Âsen Pr├Ąsidentenpalasts gingen um die Welt.