Sri Lanka: Revolte zwingt Präsident zum Rücktritt

Demonstranten im Pool des Pr├Ąsidentenpalastes

Zehntausende Menschen hatten am Samstag in der Hauptstadt Colombo den R├╝cktritt des Pr├Ąsidenten und des Premiers gefordert, die sie f├╝r die Misere verantwortlich machen. Beide Politiker waren zuvor in Sicherheit gebracht worden. Medien sch├Ątzten die Zahl der Teilnehmer auf mehr als 100.000.

Die am fr├╝hen Samstagnachmittag gest├╝rmten Geb├Ąude, der Amtssitz des Pr├Ąsidenten und das Pr├Ąsidialamt, waren auch am Sonntag noch besetzt. Die Polizei setzte Tr├Ąnengas ein, Soldaten gaben Warnsch├╝sse in die Luft ab, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Dennoch gelang es zahlreichen Menschen, die Absperrungen zu durchbrechen. Videos im Fernsehen und in Sozialen Medien zeigten Demonstranten im Pool des Pr├Ąsidentenpalastes und in luxuri├Âs dekorierten Fluren. Manche trainierten an den Fitnessger├Ąten, andere sprangen in den Pool.

Am sp├Ąten Samstagabend setzten Demonstranten dann die Residenz des Premiers in Brand, wie die Polizei berichtete. Dieser habe sich aber nicht in dem Geb├Ąude aufgehalten. Drei Verd├Ąchtige seien festgenommen worden.

Vorwurf der Geldverschwendung

Wegen des Treibstoffmangels wurde j├╝ngst der Verkauf an Privatpersonen f├╝r zwei Wochen verboten, was zus├Ątzlichen Unmut in der Bev├Âlkerung ausl├Âste. Am Freitag hatte die Regierung noch versprochen, die Versorgung mit Sprit zu verbessern, doch dies bes├Ąnftigte die Demonstranten nicht. Diese werfen der Politiker-Dynastie der Rajapaksas zudem vor, Milliarden Dollar f├╝r ├╝berdimensionierte und unprofitable Prestigebauten verschwendet zu haben, etwa einen Seehafen, einen Flughafen, ein Cricket-Stadion und ein Kongresszentrum in ihrem Heimatdistrikt Hambantota im S├╝den sowie den 350 Meter hohen Lotus-Tower-Aussichtsturm in Colombo.

Demonstranten kochen im Garten der Residenz des Premierministers. (Quelle: Dinuka Liyanawatte/Reuters-bilder)